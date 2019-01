Rosalía, la primera artista catalana que actuarà al prestigiós Coachella

El festival de música Coachella ha revelat el seu cartell per a aquest any 2019, anunciant que se celebrarà els caps de setmana 12-14 i 19-21 d'abril. I després de ser considerada una de les artistes més importants del 2018, l'espanyola Rosalía no podia faltar al festival californià.

Però la cantant de 'Malament' no és l'única sorpresa i és que la presència llatina en el festival més conegut del món ha sorprès els internautes, protagonitzant una de les primeres polèmiques de l'any en les xarxes socials.

Mon Laferté, Javiera Mena i Tomasa del Reial són algunes de les artistes llatines que es pujaran sobre l'escenari de Coachella, igual que J Balvin, Els Tucanes de Tijuana o Bad Bunny. Encara que molts han aplaudit la decisió i la inclusió de la música llatina i hispanoparlant al festival, una altra part crítica la manca de música rock, que caracteritzava el festival i carreguen contra el polèmic reggaeton.

Però el cartell l'encapçalen artistes com Childish Gambino, Tame Impala i Ariana Gran, el que també ha suposat una absoluta sorpresa i que promet que el festival celebrat a Indi donarà molt que parlar.