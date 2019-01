Pau Donés s'acomiada en un vídeo dels seus fans

El músic Pau Donés ha utilitzat internet per acomiadar-se dels seguidors de la seva banda, Jarabe de Palo, a través d'un vídeo d'agraïment en el qual, això no obstant, assenyala: "Tornarem: és un adéu, però arreveure".

"Han estat 20 anys connectats a la música i potser ha arribat el moment de fer altres cosetes", afirma en l'arrencada d'aquesta peça, filmada aparentment en un estudi de gravació, que posa fi al camí del seu grup.

En ella, Donés es mostra agraït pel "regalàs" que ha suposat la trajectòria de Jarabe de Palo, "quantitat de coses bones, moments irrepetibles", així com la possibilitat de viure del seu "somni" i "formar part de la banda sonora" de tantes vides.

"Us trobarem molt a faltar", diu emocionat, en recordar que d'ara endavant "no hi haurà escenaris ni música", en un missatge en el qual deixa la porta oberta a un retorn a l'activitat artística: "No sé quan ni com, però tornarem".

Jarabe de Palo va néixer el 1996, alçat pel gran èxit del senzill "La flaca", que va donar títol al seu primer àlbum, al qual seguirien altres vuit discos més d'estudi amb temes originals com "El lado oscuro", "Depende", "Agua" o "Bonito".

Va ser el mes de juliol passat quan Donés, a través del seu compte de Twitter, ja va anticipar una retirada temporal dels escenaris per centrar-se en la seva vida personal, especialment en la seva família.

Donés, que lluita contra un càncer de còlon des de 2015 intenta portar una vida el més normal possible, va realitzar al llarg de 2018 els seus últims concerts amb la seva banda i recentment va publicar el disc "Jarabe Filarmónico" i el llibre de col·lecció "100 lletres".

"Sobretot sigueu feliços, perquè la vida és urgent, és una i ara, i cal viure-la amb intensitat", conclou el seu missatge.