Els poetes de Llibres del Segle omplen la Llibreria Context

Un recital dels poetes de l'editorial gironina Llibres del Segle ha omplert aquest divendres la Llibreria Context del Pou Rodó de Girona. En un acte presentat per Roger Costa-Pau, han recitat els seus propis poemes Rosa Font, Irene Tarrés, Narcís Ribes, Montserrat Garcia Ribas, Francesc Ten i Fuensanta Solana. Organitzat per l'editorial i per la Llibreria Context, el recital ha portat per títol "La paraula dita".