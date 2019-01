El Centre Pompidou estudia dedicar una exposició retrospectiva als arquitectes RCR

El Centre Pompidou i els RCR Arquitectes estan treballant de la mà de l'Institut Ramon Llull (IRL) perquè l'equipament dediqui una exposició retrospectiva a l'estudi dirigit per Rafel Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta, distingit amb el Premi Pritzker. Un procés "molt llarg" i que té un projecte "específic per desenvolupar" però que buscaa fer-lo realitat com a màxim al 2022, segons ha explicat a l'ACN la directora del Llull, Iolanda Batallé. Amb el convenciment que la jugada "es juga ara a Europa", Batallé ha anunciat que la pròxima primavera obriran una delegació a Roma i, en una segona fase, projectar-ne una de nova ja sigui als països nòrdics o a la zona dels Balcans. Aquestes, se sumaran a les ja històriques de Berlín, París, Londres i Nova York.

Si en el mandat de Manuel Forcano el focus es va situar a la Mediterrània, la nova directora posa la brúixola al Vell Continent, conscient que el mapa "ara és digital". Per això, elabora un pla estratègic de futur per a la institució sota la premissa global de donar a conèixer què fa l'Institut Ramon Llull als sector culturals "d'aquí i del món" a través, per exemple, de campanyes digitals.

El Llull, però, continuarà apostant pels límits del mar Mediterrani, així com també a Orient, especialment a Japó i Corea. "L'Institut Ramon Llull és molt plural. Es faran accions a molts llocs però com dibuixem el pla estratègic fins el 2022 mirant a Europa", ha reblat.

En aquest sentit, ha destacat el projecte perquè la cultura i la llengua catalana siguin 'spotlight' a la Fira del Llibre de Londres i apostar per ser més presents a Avinyó.