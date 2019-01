Marc Artigau guanya el Premi Josep Pla amb una obra sobre els records

El dramaturg Marc Artigau va guanyar el 51 Premi Josep Pla de prosa catalana amb La vigília, una novel·la que aprofundeix en els records de vida i la trajectòria vital escollida. El jurat del premi, dotat amb 6.000 euros, va revelar el nom del guanyador en la tradicional vetllada literària per lliurar el Premi Josep Pla i el Premi Nadal de Novel·la, a l'Hotel Palace de Barcelona.

Presentada amb el títol L'habitació de l'estiu, de Joan Ramírez i Ramírez (pseudònim), la novel·la guanyadora està protagonitzada per Raimon, un personatge que escriu contes per a la ràdio i que viu amb el seu germà, que va quedar trastocat per un accident durant la infància. Un dia el protagonista rep un estrany encàrrec d'una dona gran que contacta amb ell perquè escrigui la seva biografia, i la trama de la història se centrarà en aclarir què s'amaga darrere d'una història gens innocent.

Artigau, nascut a Barcelona el ??1984, és llicenciat en Direcció escènica i Dramatúrgia per l'Institut del Teatre de Barcelona, i com a ajudant de director ha treballat amb Julio Manrique per al muntatge El curiós incident del gos a mitjanit, amb Pau Miró a Els jugadors i Oriol Broggi a L'orfe del Clan del Zhao.

Com a autor o director ha estrenat Caixes, Arbres, Aquells dies blaus, Un mosquit petit, El Balneari, Ushuaia (Premi Ciutat de Sagunt 2008 i Accèssit al Premi Nacional Marqués de Bradomín 2008).

En narrativa, ha publicat Els contes del Club de la Mitjanit (2013, Onada), Els perseguidors de paraules (2016, Estrella Polar), Un home cau (coescrit amb el locutor Jordi Basté, Rosa dels Vents, 2017), La cova dels dies (2018, Fanbooks) i Els coloms de la Boqueria, coescrit també amb Basté i publicat per Rosa dels Vents el 2018. En poesia ha publicat Primers Auxilis (Premi Gabriel Ferrater per a joves poetes 2006), Vermella (Premi Martí Dot 2007) i Desterrats (Premi Ciutat de Puçol 2011). Actualment, col·labora amb El món a Rac 1 a través d'un espai en què cada dia dona vida a un relat diferent.



Obra vinculada

Paral·lelament, l'escriptor i matemàtic argentí Guillermo Martínez va guanyar el 75 Premi Nadal de l'editorial Destino, dotat amb 18.000 euros, amb la història Los crímenes de Alicia, que es va imposar entre les 343 obres presentades i té vincles amb la seva anterior novel·la Los crímenes de Oxford, adaptada al cinema per Álex de la Iglesia.

Presentada al certamen literari com Los papeles de Guildford amb el pseudònim G., aquesta novel·la té en comú amb Los crímenes de Oxford la investigació de successos criminals i els seus mateixos personatges: el professor Arthur Seldom i la seva jove estudiant. Si a Los crímenes de Oxford l'eix de la història eren les seqüències matemàtiques, en aquesta novel·la el motor són els símbols de l'univers de la novel·la Alícia al país de les meravelles, de Lewis Carroll.