Eva Baltasar, Víctor Català, Rodoreda i Aurora Bertrana, apostes de Club Editor

El Club Editor, dirigit per Maria Bohigas Sales, celebra 60 anys de literatura independent catalana fora de l'hegemonia del negoci editorial. Per commemorar-ho presenten un programa divers format per obres d'escriptores catalanes contemporànies com Marta Marín-Dòmine i Eva Baltasar, de la qual al juny es publicarà Mamut, la segona novel·la de la seva trilogia. També veuran la llum reedicions de clàssics moderns catalans –de Víctor Català, Mercè Rodoreda, Aurora Bertrana i Joan Sales– i traduccions d'autors estrangers, com Charlotte Delbo, Alice Munro i Franz Kafka.

A més, coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Víctor Català, portaran l'obra de l'escriptora al terreny musical en un espectacle a l'Apolo, la data del qual està pendent de confirmar.

L'editora Maria Bohigas el 2005 va fer-se càrrec del segell que havia fundat el seu avi, Joan Sales, i va recomprar l'editorial al Grup Planeta per continuar el projecte de manera independent. En l'actualitat, publiquen deu títols l'any, amb una «gran contenció».