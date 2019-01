L´Olla dels Maiquiets obre la Campanya de Teatre Amateur amb el muntatge «Mentiders»

La Campanya de Teatre Amateur arrencarà avui al Centre Cívic de Sant Julià de Ramis (21.00 h) amb l'obra Mentiders, del grup l'Olla dels Maiquiets de Vilablareix.

El dramaturg i director escocès Anthony Neilson firma aquesta obra que parla de dos policies britànics que tenen com a últim deure per acomplir, abans d'acabar el torn de la nit de Nadal, donar una terrible notícia a una parella d'ancians. Els policies no tenen prou coratge per explicar la notícia i a partir d'aquí comencen un seguit de facècies que el públic podrà descobrir a través del treball del grup de Vilablareix.

La Casa de Cultura de la Diputació de Girona i la Federació Teatral Amateur Gironina presenten per cinquè any consecutiu la Campanya de Teatre Amateur, un projecte per incentivar la programació d'obres de teatre de companyies no professionals als municipis.

En aquesta nova edició es presenta un catàleg de quinze obres que aglutina companyies de diferents municipis de les comarques gironines i que els ajuntaments i entitats interessades a acollir-se a la campanya, poden programar al llarg de 2019 amb el suport econòmic de la Casa de Cultura de la Diputació de Girona.

Seguint el criteri del 2018, s'han establert tres nivells de selecció amb cinc, quatre i tres actuacions per obra finançats en aquells municipis que desitgin programar-les. Aquestes representacions hauran de tenir lloc entre l'1 de gener i el 30 de novembre de 2019. Les tres obres que han obtingut major puntuació per part del jurat han sigut Trastorns, del Grup de Teatre Cassanenc; Oceans, de El Mirall Teatre, de Blanes, i Lorca in Love, de Quantus Teatre, de Lloret de Mar. El catàleg complet es pot consultar a www.campanyadeteatre.cat/2019

El jurat qualificador ha estat format per Cristina Cervià, Meritxell Yanes, Quim Noguera, Daniel Sancho i Martí Peraferrer, director del FITAG.