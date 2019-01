The Chemical Brothers se suma al Doctor Music Festival 2019

La banda The Chemical Brothers s'ha sumat al festival Doctor Music d'Escalarre amb un concert el diumenge 14 de juliol, ha informat la promotora en un comunicat aquest dijous.

El primer tema nou de The Chemical Brothers en gairebé quatre anys, Free Yourself, es va publicar a finals d'any, mentre que el seu novè disc, No Geography, s'editarà aquesta primavera.

El grup ha estrenat aquesta setmana el single Mah amb un vídeo gravat durant els darrers concerts celebrats a l'Alexandra Palace de Londres (al Regne Unit).