Les universitats agiliten el canvi d'estudis a víctimes de violència gènere

La Generalitat i totes la universitats catalanes van signar ahir un conveni de col·laboració per facilitar el canvi d'estudis de grau a les estudiants víctimes de violència masclista i els seus fills, un tràmit excepcional per fer el trasllat d'expedient en un termini de temps el més curt possible.

En un acte al Palau de la Generalitat, la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, i la de Presidència, Elsa Artadi, han signat el conveni amb els rectors de les universitats catalanes tant públiques com privades.

La mesura permetrà a les dones víctimes de violència masclista, així com els seus fills, continuar els estudis de grau en una universitat diferent de la que els van començar, amb l'objectiu que la persona afectada pugui continuar els seus estudis els més ràpid possible mitjançant el trasllat del seu expedient acadèmic en qualsevol universitat del sistema català i sense pagar pel tràmit.

La presidenta de la Comissió Dona i Ciència, Anna Berga, va assenyalar que si bé actualment el decret de preus de la Generalitat ja contempla que les dones víctimes de violència de gènere tinguin la matrícula gratuïta, aquesta mesura contempla i facilita la necessitat de canviar d'entorn.

«A vegades, per la situació en la qual es troben les víctimes necessiten canviar de residència per a la seva recuperació», va dir, Berga que va explicar que el tràmit de trasllat d'expedient té un cost econòmic i «les universitats no acostumen a fer-ho de forma àgil» i fins i tot pot implicar repetir el curs una altra vegada.

«Amb aquest conveni volem agilitar que a una dona que es trobi en aquesta circumstància se li faciliti el trasllat i no tingui un cost econòmic ni de temps», va destacar Berga.

En el cas que a la universitat de destí no s'imparteixi el mateix grau, el conveni contempla que l'estudiant es pugui matricular en un grau equivalent amb les corresponents convalidacions.

Encara que no hi ha un càlcul de les persones que es podran beneficiar d'aquesta mesura, la consellera Chacón no ha descartat que estudiants que no van demanar l'exempció decideixin demanar-la gràcies a la facilitat per poder canviar d'entorn i ha reconegut les dificultats per denunciar aquestes situacions i rebre aquestes ajudes per possible «vergonya» o perquè «si no tenen una pressió immediata es va aguantant».

En representació de les universitats, el rector de la Universitat Ramon Llull, Josep Maria Garrell, i el rector de l'Oberta de Catalunya i president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, Josep Anton Planell, van assumir les responsabilitats «ineludibles» d'aquests centres en la formació de les noves generacions i en el seu paper transformador. "El meu marit em pega el normal", amb aquesta cita del llibre del metge forense Miguel Lorente, el rector de la UOC ha recordat com estava d'integrada i normalitzada històricament la violència contra les dones i ha celebrat: "és innegable que hem avançat, tal com evidencia el conveni que hem signat".

Tot i així, Planell ha alertat d'aquells que "parlen però no actuen, el condemnen però no van més enllà", i ha reclamat "assumir la realitat del problema, impulsar polítiques públiques valents, i mirar a l'abisme de la violència de gènere".

De la seva banda, la consellera Artadi ha celebrat "el pas endavant" que suposa aquest conveni "en l'atenció i recuperació de les dones que han estat supervivents de la violència masclista" i ha subratllat que aquestes dones "poden ser qualsevol de nosaltres".

Artadi ha destacat que un dels objectius de la mesura és que "la dona, que ja ha estat víctima de violència, no torni a patir violència institucional" i poder ajudar les dones que "ja han patit una situació dramàtica".

La consellera de Presidència també ha aprofitat per comentar fets d'actualitat com la sentència de la Manada o el recent ascens del partit VOX a les eleccions andaluses.

"Aquests dies estem comprovant que tenim amenaces noves, amenaces que pensàvem que ja no estarien, opcions polítiques amb discursos aberrants, negacionistes sobre les violències masclistes i sobre les desigualtats i que amenacen lleis i recursos que han costat molt aconseguir", ha alertat Artadi.