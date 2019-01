Foto de família dels nominats dels Gaudí

Els nominats dels XI Premis Gaudí es van reunir ahir per fer-se la tradicional fotografia de família a dues setmanes de la gala d'entrega dels guardons, que se celebra el diumenge 27 de gener de 2019 al Palau de Congressos de Catalunya. Enguany parteixen com a favorites les pel·lícules Entre dos aguas, Viaje al cuarto de una madre i El fotógrafo de Mauthausen, totes tres amb 9 nominacions, respectivament. De la seva banda, Les distàncies (amb set nominacions), Jean-François i el sentit de la vida, Formentera Lady i Yo la busco són les aspirants al Gaudí a Millor film. Actors, directors, guionistes i altres nominats d'una edició més paritària que mai, han iniciat aquest divendres el compte enrere fins als Premis brindant al restaurant Blanc, de Carme Ruscalleda, convocats per l'Acadèmia del Cinema Català. A primer rengle, Isa Campo i Isaki Lacuesta.