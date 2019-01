Festival de Peralada desembarcarà a Oman amb el seu "Madama Butterfly"

El Festival de Peralada desembarcarà aquest pròxim dijous a Oman, on ha estat convidat per la Royal Opera House de Masqat a representar el muntatge "Madama Butterfly", coproduït per aquesta cita gironina i per la companyia alemanya Deutsche Oper am Rhein de Düsseldorf-Duisburg.

La tragèdia japonesa de Giacomo Puccini, que repetirà a la capital omanita dissabte, es va estrenar el 4 de febrer del 2017 a Duisburg.

El 7 d'agost d'aquell any es va representar en el Festival de Peralada, on va ser peça destacada de la programació, i va passar posteriorment per Düsseldorf.

"Madama Butterfly", dirigida per Joan Anton Rechi amb escenografia d'Alfons Flores i vestidor de Mercè Paloma, es convertirà en la primera producció operística espanyola que s'estrena a Oman.

La particularitat del muntatge és que Rechi va ambientar en la II Guerra Mundial la creació que Puccini va situar a la ciutat de Nagasaki.

En aquesta ocasió, la soprano María José Siri ocuparà el paper de Cio-Cio-San que, a Peralada, va encarnar Ermonela Jaho, mentre que Roberto Aronica serà el tinent Pinkerton, George Ganidze interpretarà al cònsol nord-americà Sharpless i Veronica Simeoni serà la criada Suzuki.

La Orquesta Sinfónica de Bilbao i les veus d'Intermezzo Cors a la Carta estaran sota les ordres del mestre italià Marco Armiliato.

El director del Festival de Peralada, Oriol Aguilà, ha destacat l'excepcionalitat de la invitació rebuda que, al seu entendre, reafirma "la capacitat de producció en l'àmbit internacional" de la cita empordanesa, que es veu animada "a continuar aportant nous elements que enriqueixin el gènere".

Aquesta posada en escena, que els dos dies de funció estarà precedida per una xerrada d'una hora amb Rechi, ha mobilitzat 170 persones entre cantants, orquestra, cor, director musical, equip de direcció artística, sastreria, caracterització, personal tècnic i producció.