El programador de l'Auditori de Girona, Víctor Garcia, és el nou director artístic del Liceu

El nomenament de Víctor Garcia de Gomar com a nou director artístic del Gran Teatre del Liceu de Barcelona podria deixar l'Auditori de Girona sense l'ànima d'una programació musical que ha tingut èxit de crítica i públic pràcticament des dels inicis de la institució: «N'haurem de parlar», ha declarat aquest dilluns Víctor Garcia a aquest diari.

La Comissió Executiva del Gran Teatre del Liceu ha nomenat aquest dilluns Víctor Garcia de Gomar com a futur director artístic de la institució. El nou càrrec ha estat seleccionat entre les 16 candidatures presentades –3 dones i 13 homes- al concurs públic de mèrits, per una comissió de 9 experts presidida per Salvador Alemany, president de la Fundació del Gran Teatre del Liceu.

La plena incorporació del càrrec serà al setembre, coincidint amb l'inici de la temporada 2019/20. Aquest calendari permetrà una transició ordenada amb l'actual directora artística del Liceu, Christina Scheppelmann, i també facilitarà la cobertura organitzativa al Palau de la Música, institució on Garcia de Gomar ostenta el càrrec de director artístic adjunt des del 2011.

Garcia de Gomar ha desenvolupat múltiples projectes culturals a Girona, on és director del Festival Nits de Clàssica, programador musical a l'Auditori Palau de Congressos i va ser director del Festival de Músiques religioses i del Món.

Des de 2011 ha compaginat la direcció artística adjunta al Palau de la Música amb les feines de programació a l'Auditori de Girona i al festival Nits de Clàssica.

Preguntat per aquest diari, ha declarat que no sap encara si d'alguna manera continuarà la seva aportació a la programació musical de l'Auditori de Girona i el càrrec de director del festival Nits de Clàssica: «En aquest moment no puc dir res. N'haurem de parlar», va dir lacònicament.

Victor García de Gomar donarà a conèixer detalls del seu projecte aquest dijous 17 de gener a les 10h al Gran Teatre del Liceu, acompanyat per Salvador Alemany, president de la Fundació i Valentí Oviedo, director general i Josep Pons, director musical.