El Cinema Truffaut alça el teló del cicle «Els crims del franquisme»

Clàssics «terriblement punyents» com El verdugo, de Luis Garcia Berlanga, o ficcions recents que recorden les claudicacions fosques de la postguerra, com Pa Negre, d'Agustí Villaronga, o la mort i execució d'un jove com Salvador Puig Antich a mans de l'aparell judicial i policial de la dictadura, formen part de la programació del cicle Els crims del franquisme, que començarà avui al Cinema Truffaut de Girona amb la projecció de quatre curts de Laya Films, la productora creada durant la Guerra Civil pel Comissariat de Propaganda de la Generalitat: Espanya al dia. Edició especial, Catalunya màrtir, Ollaire de Breda i Transfusions de sang.

Aquest cicle de la Filmoteca organitzat amb Òmnium Gironès començarà avui a les 20.30 hores amb la presentació del llibre editat per l'Avenç Laya Films i el cinema a Catalunya durant la Guerra Civil, d'Esteve Riambau. Posteriorment hi haurà una taula rodona en què participaran, a banda de l'autor del llibre, Àngel Quintana, Joaquim Nadal i Josep Maria Muñoz. Tot seguit projectaran els curtmetratges de Laya Films.

El cicle continuarà el dia 23 amb l'esmentada El verdugo, mentre que el 6 de febrer es projectarà Tierra y Libertad, de Ken Loach, que presenta un jove comunista en atur que deixa Liverpool per intervenir en la guerra civil espanyola.

Pa negre (13/2), El laberinto del fauno (20/2), Salvador Puig Antich (27/2) i Els internats de la por (6/3) completen un cicle que, segons el membre del Col·lectiu de Crítics de Girona Àngel Quintana, té com a objectiu «lluitar contra el silenci partint del moment en què el cinema era també una arma de lluita», compaginat amb ficcions recents.