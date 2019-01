Noves Escenes porta a Girona, Figueres i Olot el teatre més experimental i trencador

Obres de teatre experimental, com Cosas que no se olvidan fácilmente, de Xavier Bobés, que només és per a 5 espectadors, arribaran a Girona, Figueres i Olot de la mà de la Xarxa Transversal, que inicia el projecte Noves Escenes per apropar al públic d'arreu de Catalunya els espectacles més trencadors que s'estan realitzant al territori català.

L'obra de Xavier Bobés arribarà al Saló de Descans del Teatre Municipal de Girona del 27 al 31 de març, i a Figueres de l'1 al 5 de maig. Pel seu reduït aforament, se'n faran nombroses funcions.

La programació arribarà a Figueres, Girona, Granollers, Manresa, Mataró, Olot, Reus, Sant Cugat del Vallès, Tortosa i Vilanova i la Geltrú, però no totes les obres aniran a totes les ciutats, excepte Conferència Espectacular, un espectacle divulgatiu de David Espinosa en què s'explica què són les noves escenes i què ha impulsat el sorgiment dels formats teatrals més innovadors tant a Catalunya com a la resta d'Europa. Aquesta obra té entrada gratuïta. A Olot arribarà el 7 de febrer; a Girona, l'endemà, dia 8 de febrer, i a Figueres, el 27 de març.

Raphaëlle, de la companyia La Conquesta del Pol Sud, basada en l'experiència real de canvi de gènere de Raphaëlle Pérez, es podrà veure als tres escenaris gironins del cicle: Figueres (8 de febrer), Girona (10 de febrer) i Olot (15 de febrer).

L'actor i director Iván Morales presenta Esmorza amb mi, una delicada comèdia sobre l'amor, l'atzar i la infelicitat. Morales parla de la quotidianitat endinsant-se en una història de desitjos creuats que ha captivat el públic des de la seva estrena. Es veurà a Figueres el 22 de febrer.

Dues obres del cicle no arribaran a les comarques gironines. Una és Kingdom, de l'Agrupació Señor Serrano, que s'endinsa en el capitalisme salvatge, i l'altra és Birdie, de la mateixa Agrupació Señor Serrano, que presenta un paral·lelisme entre la pel·lícula Els ocells de Hitchcock i el drama dels immigrants a través d'un espectacle multimèdia amb vídeo en directe.