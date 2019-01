Bescanó amplia la biblioteca Josep Fontbernat

La biblioteca Josep Fontbernat i Verdaguer de Bescanó ha guanyat espai amb el lloguer del local annex a aquesta, ha informat l'Ajuntament en un comunicat. Segons l'Ajuntament, l'ampliació permetrà fer una remodelació de tot l'espai i es concretarà a millorar l'àrea de lectura per als adults, acotar l'espai per treballar amb els ordinadors, així com ampliar la biblioteca infantil amb llum natural. D'altra banda, s'aprofitarà la remodelació per adaptar la il·luminació a la tecnologia LED, «més eficient i menys costosa».