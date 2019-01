Clara Peya, Ko Ko Mo i Ljubliana & The Seawolf actuaran a El Mini d'Olot

El festival El Mini d'Olot, que se celebrarà del 14 al 17 de març, va destacar ahir, durant la presentació, que s'ha apostat per «un dels cartells més arriscats», posant èmfasi en la música «independent i alternativa», amb noms com Clara Peya, Xavier Calvet, Ramon Aragall o Ljubliana & The Seawolf, referents aquest any dins l'escena musical catalana.

El cartell també inclou bandes internacionals com els francesos Ko Ko Mo. A més de la nord-americana Tori Sparks i el francès Stene Moshka, que, tot i està establerts ja a Catalunya, mostraran els seus nous àlbums que tenen clarament una forta influència amb les seves arrels.

Els artistes reconeguts i emergents a Catalunya tampoc hi faltaran en aquesta edició, amb Daniel Lumbreras, Ian Sala o Ernest Crusats (veu principal de la coneguda banda La Iaia), i artistes coneguts i estimats pel Mini com Joana Serrat, Marta Delmont, Roger Usart i Matthew McDaid que presentaran el seu nou projecte en comú, Riders of the Canyon. Un cartell internacional i local.