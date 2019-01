L´Ajuntament de Girona ha adquirit la col·lecció de daguerreotips d´Ángel Fuentes

L'Ajuntament de Girona, a través del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), ha adquirit la col·lecció de daguerreotips, ambrotips i ferrotips d'Ángel Fuentes, desaparegut fa dos anys. Amb aquesta incorporació, el CRDI passa a tenir la col·lecció numèricament més important en nombre de daguerreotips de Catalunya.

Concretament, la col·lecció d'Ángel Fuentes està formada per 131 imatges: 73 daguerreotips, tres estoigs amb dues imatges daguerreotípiques, 8 ambrotips, 1 estoig amb 3 ambrotips i 1 daguerreotip, 1 ambrotip estereoscòpic, 1 autocrom i 1 visor, 16 ferrotips i 1 marc amb 4 daguerreotips i 8 ambrotips, i 10 joies contenidores de daguerreotip.

Així doncs, els 94 daguerreotips de Fuentes se sumen als 23 daguerreotips de la col·lecció Joan Basseda, que ja formava part del CRDI, i el centre de l'Ajuntament de Girona passa a tenir un total de 117 peces de daguerreotípia.

Un comunicat municipal difós ahir explica que, en base a les dades sobre daguerreotípia que es coneixen, publicades principalment en el marc del projecte europeu Daguerreobase, «les col·leccions més importants de Catalunya fins ara havien estat la del Museu Marés, amb 90 objectes (inclou daguerreotips, però també ambrotips i ferrotips), l'Arxiu Fotogràfic de l'Ajuntament de Barcelona, amb 39 daguerreotips i el mNACTEC amb 34 daguerreotips (publicats als portal de Fotografia de Catalunya)».

D'aquesta manera, amb l'última adquisició del CRDI, «Girona es posiciona al capdavant de la llista en nombre de daguerreotips».

La d'Ángel Fuentes és una col·lecció de fotografia singular i especial per la importància de les peces que la integren –ja que el conjunt permet construir un relat sobre el primers anys de la història de la fotografia, tant des del punt de vista tecnològic com cultural–, però també per la varietat dels objectes, ja que a més dels encapsulaments característics de l'època, hi ha imatges en diversos artefactes de joiera.

Fuentes va ser un conservador de fotografia d'origen navarrès que va expandir la seva ciència als dos costats de l'Atlàntic i que es va erigir com una «figura mundial de primer ordre» en el món de la daguerreotípia.

La possibilitat d'adquirir precisament la seva col·lecció, dos anys després de la seva mort, és una circumstància que l'Ajuntament de Girona ha valorat pel fet, entre altres coses, que Fuentes va tenir una relació estreta amb la ciutat, a través de la seva col·laboració amb el CRDI. Una mostra d'aquest fet és el memorial web dedicat a la seva persona https://www.girona.cat/sgdap/cat/memorial_fuentes.php i l'homenatge biennal que es fa coincidir amb les Jornades Imatge i Recerca i que és un espai dedicat a la conservació de la fotografia.

Els daguerreotips, els ambrotips i els ferrotips són fotografies en positiu directes de càmera, és a dir, no provenen d'una matriu en negatiu. Són, doncs, exemplars únics, fet que els dona un valor com a objectes. D'aquests procediments, el daguerreotip és el més noble i més prestigiós, ja que va ser el procediment pioner en la història de la fotografia, creat per Louis-Jacques Mandé Daguerre i presentat a París el 1839, informa l'Ajuntament.