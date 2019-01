Proposen rellegir l'obra d'Antoni Tàpies segons les «preocupacions actuals»

Amb motiu del 30è aniversari, la galeria Mayoral de Barcelona presenta a partir d'aquest dijous 17 de gener i fins el 13 d'abril l'exposició Tàpies avui, una mostra sobre el pintor que pretén oferir una nova lectura sobre la seva obra.

«En el nostre temps la texturació de Tàpies l'hem de veure en funció de les nostres preocupacions actuals», ha explicat el comissari de l'exposició, Arnau Puig. Amb l'objectiu de reivindicar la figura d'un pintor que va viure «revenges» i «mofes», l'exposició inclou 11 pintures de mitjà i gran format del període 1959-2002 que destaquen per la seva contundència plàstica i força expressiva. Com les conegudes Almenes (1959) o Ocre amb sis collages (1973), de les que «interessa com les entenem avui i com les hem de veure en el futur», diu Puig.

Una mirada actualitzada d'Antoni Tàpies (1923-2012) és el que ha buscat el crític d'art i filòsof, gran coneixedor del pintor català. «Fa 72 anys que conec Tàpies, que batallo amb ell, miro les obres, i les hem vist de totes maneres».



Com «Las Meninas»

Amb aquests precedents, Puig, que va ser juntament amb Tàpies fundador del grup avantguardista Dau al Set, assegura que «el que ens hem proposat és veure Tàpies com el veiem ara actualment», com Las Meninas, ja que així com el motiu pel qual Velázquez va pintar-lo ha passat a un segon pla, essent un retrat de la filla de Felip IV, el que ara s'aprecia de l'obra són les «complexes visions internes i externes que s'hi amaguen». «Hauria de passar el mateix amb aquestes obres d'en Tàpies», ha apuntat el comissari.