RCR Arquitectes supera la primera selecció del Premi d´Arquitectura Europea

L'estudi olotí RCR Arquitectes ha superat la primera fase de selecció i forma part de les 40 obres seleccionades pel jurat del Premi d'Arquitectura Contemporània de la Unió Europea - Premi Mies van der Rohe 2019.

RCR, que ja van obtenir el prestigiós Premi Pritzker, han estat seleccionats per la biblioteca de Gant (Bèlgica), amb el projecte De Krook library, que compta amb la participació també de Coussée & Goris architecten. Es tracta d'un edifici inaugurat el 2017, fet exclusivament amb formigó, acer i vidre i de 18.000 metres quadrats.

D'altra banda, les comarques gironines són també presents entre els 40 finalistes amb al projecte de l'anomenada Casa 1413 d'Ullastret, obra de l'estudi sabadellenc Harquitectes, que també competeix pel guardó amb el projecte del Cívic Centre Lleialtat Santsenca a Barcelona.

Casa Ullastret

En total, el jurat del premi va anunciar ahir 40 obres seleccionades que provenen de 17 països europeus. Altres obres catalanes en competició són el projecte Silesia University's Radio and Television department, de l'estudi barceloní BAAS a Polònia amb Grupa 5 Architekci i Ma?eccy Biuro Projektowe.

En el total de 383 projectes que inicialment concorrien al permi també hi havia dues obres gironines que no han superat la selecció del jurat: La urbanització de la nova plaça del Pallol, a la ciutat de Girona, d'Amm Arquitectes, i el Centre d'art i hotel al castell de Sant Julià de Ramis, de Fuses-Viader Arquitectes.

Plaça Pallols

El jurat format per Dorte Mandrup, George Arbid, Angelika Fitz, Stefan Ghenciulescu, Kamiel Klaasse, Maria Langarita i Frank McDonald s'han reunit durant tres dies a Barcelona per debatre sobre els reptes més rellevants als quals s'enfronten la societat contemporània europea i la seva arquitectura.

Alguns dels temes que es van plantejar, com s'ha explicat en un comunicat, van ser l'elevat nombre d'obres que parteixen de construccions ja existents; la importància que l'habitatge col·lectiu continua tenint arreu d'Europa; la necessitat de planificar i organitzar el territori; i la importància de la cultura com un programa, així com la importància de la cultura arquitectònica.

Les obres finalistes es troben a 17 països europeus: set d'elles són a França, sis a Espanya, quatre a Bèlgica, tres a Àustria i tres a Dinamarca. A Alemanya, Irlanda, Itàlia, els Països Baixos i a Romania tenen dues obres finalistes cadascun i Albània, Estònia, Finlàndia, Polònia, Portugal, Sèrbia i Eslovàquia en tenen una cadascun.

També s'han seleccionat les obres espanyoles Plasencia Auditorium and Congress Centre de l'estudi Selgascano; Desert City de Garcia German Arquitectos; Solo House de l'estudo Office Kersten Geers David Van Severen i Life Reusing Posidonia/14 social dwellings in Sant Ferran, Formentera de l'estudi IBAVI. A més, l'estudi Nieto Sobejano Arquitectos també esta nominat per Arvo Pärt centre a Estònia.