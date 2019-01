Garcia de Gomar negocia continuar programant a Girona

El futur director artístic del Gran Teatre del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, que s'ha format a Girona com a programador de l'Auditori i del festival Nits de Clàssica, ha confirmat que està «treballant» amb les autoritats gironines per arribar a un acord i no abandonar l'activitat que l'ha vinculat durant tots aquests anys a la ciutat de l'Onyar.

Garcia de Gomar ho va explicar ahir a aquest diari després d'una presentació en la qual va donar a conèixer que abandona la seva tasca de programador al Palau de la Música Catalana per incorporar-se al seu nou càrrec de director artístic del Gran Teatre del Liceu el pròxim dia 2 de setembre acompanyat d'Àlex Ollé, fundador de la Fura dels Baus, que exercirà com a assessor artístic i dirigirà quatre òperes els anys vinents.

Garcia de Gomar, que segons la premsa barcelonina tindrà un sou anual de 120.000 euros, va presentar ahir les línies principals del seu projecte artístic, amb el qual vol aconseguir que el teatre operístic es converteixi en un «espai de reflexió» que obri un «debat profund» sobre el paper de l'art, a més de ser «un centre cultural amb capacitat de transformar les persones» i amb una programació que «doni sentit al món d'avui».

Sobre la feina que durà a terme amb Àlex Ollé, Garcia de Gomar va indicar que es tracta de prendre decisions «en un equip col·legiat, perquè tots creiem que la suma d'un més un fan tres». La seva intervenció no es deixarà notar fins d'aquí un parell d'anys.