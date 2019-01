Lacuesta i Refree qüestionen la censura i el control a internet amb una instal·lació

El cineasta gironí Isaki Lacuesta i el músic barceloní Raül Refree emprenen un nou projecte conjunt amb l'exposició interactiva Your phone is a cop que es podrà veure al Centre d'Art Contemporani de Barcelona – Fabra i Coats des d'avui fins al 17 de març.

El projecte vol posar sobre la taula la «censura i el control al que estem sotmesos en el món digital», va dir ahir Refree en la presentació de l'exposició.

La mostra parteix de la col·laboració que els dos professionals van fer pel concert de Refree al Sónar 2018. En aquesta ocasió, s'hi ha afegit una pantalla de grans dimensions en què els visitants poden interactuar amb la música de Refree i les imatges de Lacuesta i «trencar ells mateixos els murs» de la censura, triant els sons i les projeccions.

L'exposició consta de dues parts, una que inclou un sistema de pantalles de grans dimensions que reprodueix el concert que van idear conjuntament pel Sónar 2018, que dura 35 minuts. L'altra part és creada especialment per la continuació del projecte a la fàbrica Fabra i Coats i consta també de pantalles però amb uns comandaments que permeten manipular i triar quines imatges i sons vol el visitant.

«L'exposició ensenya les parets cada vegada més gruixudes del que podem veure i el que no. Aquí et pots carregar les parets de la nostra pròpia instal·lació i crear una obra nova», diu Refree.

El músic, que ha col·laborat recentment amb Lacuesta en la banda sonora d' Entre dos aguas, va proposar-li a Lacuesta omplir amb imatges el seu concert del Sónar 2018. Va partir del missatge que va veure en un adhesiu als Estats Units, Your phone is a cop, és a dir «El teu mòbil és un policia», i va voler reflexionar sobre el control al que estem sotmesos com a societat de manera oculta, «no explícita», a través de les xarxes socials i els telèfons mòbils.

«És una sensació que ens preocupa, que ens estan vigilant, ens acostumem al control i a una censura molt forta i directa dels continguts», assegura Refree. Fets com pixelar mugrons, pàgines a les quals no es pot accedir, la geolocalització del Google Maps o informació obligada que et demanen per entrar en un lloc web.

«Coses que hem assumit en aquest univers d'internet, però que quan pares a pensar, fa 20 anys els mugrons els veiem per la tele i ara resulta que els hi hem de posar píxels», planteja Refree.

En les imatges creades per Lacuesta, algunes d'elles rodades per l'ocasió i d'altres editades a partir d'imatges de Manuel Ceballos i del cineasta Oriol Sánchez, hi predomina el «llenguatge del píxel». «El píxel es una forma de censura molt d'ara. Hem volgut partir d'una cosa que serveix per censurar, prohibir i ocultar per convertir-la en una cosa que pugui tenir bellesa», ha explicat el cineasta gironí.