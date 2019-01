Garcia compaginarà la direcció artística del Liceu amb la programació musical a Girona

Víctor Garcia de Gomar seguirà vinculat a l'Auditori de Girona tot i el seu nomenament aquesta setmana com a director artístic del Gran Teatre del Liceu, on s'incorporarà a partir del setembre.

Garcia de Gomar actualment és el programador i director artístic de música clàssica de l'Auditori de Girona i també és el director artístic del festival Nits de Clàssica.

El regidor de Cultura de Girona, Carles Ribas, va destacar ahir que el nou càrrec de Víctor Garcia de Gomar al Liceu «dona encara més prestigi a la programació» gironina.

A més, Ribas va assegurar que la compaginació de càrrecs de Garcia de Gomar certifica l'Auditori de Girona com un «espai de referència nacional on gaudir de la música clàssica».

El nou director artístic del Liceu va confirmar també per la seva part que els càrrecs «són comptatibles» i que continuarà vinculat com a programador musical a la ciutat de Girona, on es va iniciar fa anys en aquesta especialitat.

De Gomar va arribar a la ciutat de Girona el 2001 com a programador i director artístic del festival de Músiques Religioses i del Món. A partir del 2006, quan es va inaugurar l'Auditori, es va convertir també en el programador de tots els concerts de música clàssica del nou equipament, que ha tingut des dels seus inicis una inqüestionada acceptació tant pel que fa a la qualitat com a l'assistència de públics.

El 2012, Garcia de Gomar es va incorporar a l'equip del Palau de la Música com a director artístic adjunt.

De tota manera, en aquell moment ja va sol·licitar poder compaginar la seva feina a la institució catalana amb els seus càrrecs a la ciutat de Girona.

Ara, malgrat assolir un càrrec amb major responsabilitat, tan el govern local com el mateix Garcia de Gomar han volgut mantenir els lligams gironins.

De Gomar és també director del festival Nits de Clàssica, que se celebra cada estiu a Girona, aprofitant els escenaris de la ciutat monumental.

Escenaris com el claustre de la catedral, el Museu d'Art, l'Auditori de Girona, el monestir de Sant Daniel i Sant Pere de Galligants acullen propostes destacades del panorama musical català i internacional a l'estiu.

En la presentació de l'any passat, de Gomar va dir: «La nostra voluntat és programar música per a tots els públics i tots els gustos. El festival promou la creació artística, fa visible el talent local i permet ampliar l'oferta cultural».