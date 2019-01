Juan Carlos Martel substitueix Pasqual al Teatre Lliure

El director teatral Juan Carlos Martel substituirà Lluís Pasqual al capdavant del Teatre Lliure, segons va aprovar ahir el Patronat d'aquesta institució teatral per majoria absoluta.

Aquest nomenament posa fi a cinc mesos de transició, que van començar el mes de setembre passat, quan Pasqual va dimitir del seu càrrec, després que una jove actriu l'acusés de vexar-la en els assajos i part dels treballadors qüestionessin el seu tracte amb els subordinats.

L'aprovació del nou director s'ha fet a proposta de la Junta de Govern, que ha escollit un dels dos candidats seleccionats per la comissió de Valoració, després que aquesta hagi tingut en compte les onze candidatures que han concorregut al concurs, segons ha informat el Teatre Lliure.

Segons la comissió del Valoració, el projecte presentat per Juan Carlos Martel Bayod és el més complet i adequat per a la nova etapa del Lliure, perquè proposa mesures d'organització interna i remodelació del funcionament que, en bona part, coincideix amb el procés de reforma ja iniciat per la Fundació.