L'Any Joan Brossa donarà a conèixer l'obra de l'artista i el seu esperit transgressor

L'Any Joan Brossa commemorarà el centenari del naixement de l'artista amb la voluntat de consolidar i difondre la seva obra i el seu esperit transgressor.

L'epicentre del cicle, que s'allargarà durant tot l'any 2019, és la seu de la Fundació Joan Brossa. Inaugurat l'any passat al barri del Born, es busca que sigui l'espai de referència per a la ciutat de Barcelona i Catalunya. Tot i això, les activitats es repartiran per tots els territoris de parla catalana i diversos equipaments culturals de la ciutat de Barcelona, com l'Escenari Brossa, la Fundació Antoni Tàpies o el Born Centre de Cultura i Memòria.

També destaca la vocació internacional d'aquest any commemoratiu, que portarà la gran exposició Poesia Brossa, produïda pel MACBA l'any passat, a diverses ciutats americanes.

Els departaments de Cultura i Educació de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Joan Brossa, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona i altres institucions públiques i privades, impulsen l'Any Joan Brossa.

Des del 19 de gener, data en què va néixer el poeta ara fa 100 anys, i fins al 30 de desembre, data que coincideix amb el dia de la commemoració de la seva mort l'any 1998, s'exhibirà el llegat de Brossa.

Des de la Fundació Joan Brossa estan contents de celebrar aquest any a la seva nova seu, ja que mai havien tingut cap espai propi. Aquest nou espai, cedit per l'Ajuntament de Barcelona, acollirà activitats com l'exposició Joan Brossa i la poesia experimental, un nou festival sobre art i poesia en acció i el cicle de diàlegs Ens va fer Joan Brossa.

Joan Brossa és un dels grans poetes catalans del segle XX i destaca per la seva investigació poètica. Segons el comissari de l'Any Joan Brossa, Manuel Guerrero, Brossa «va obrir noves fronteres en el camp de la poesia», fins al punt que va dirigir-se cap a «la poesia visual, la poesia objecte, la poesia escènica i la instal·lació».

«Els darrers anys de la seva vida va ser més considerat com a artista que com a poeta», va dir Guerrero.

La Fundació Tàpies presentarà l'exposició Antoni Tàpies. Teatre, que mostrarà els projectes teatrals de l'artista, molts dels quals compartits amb Joan Brossa. Una part important de la seva obra teatral estarà present amb diversos muntatges i lectures dramatitzades que es representaran a l'Escenari Brossa. A més, s'afegiran noves aportacions en el camp de l'edició, amb noves publicacions o la reedició d'alguns dels llibres i volums més destacats del poeta.

Cal destacar l'edició del catàleg raonat de la poesia visual de Brossa a càrrec de la Fundación Azcona de Madrid i la publicació dels darrers volums de la col·lecció del teatre complet de l'artista, sota el títol Poesia escènica i de la mà d'Arola Editors.