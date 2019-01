Torra es compromet a retirar la Generalitat de l'acusació contra els 12 imputats de la UdG pels fets de 2011

El President Quim Torra s'ha compromès a fer retirar l'acusació de la Generalitat contra els 12 imputats de la Universitat de Girona (UdG) pels fets del 16 de desembre de 2011, quan un grup de manifestants que protestaven per les retallades van intentar impedir l'acte de celebració dels 20 anys de la UdG, que va celebrar a l'Aula Magna amb l'assistència de l'aleshores President, Artur Mas.



Després que el Diari de Girona, que ha tingut accés als escrits d'acusació, publiqués dissabte la notícia, Torra ha expressat la seva intenció retirar la Generalitat de l'acusació. Ho ha fet aquest matí a la Facultat de Lletres de la UdG, on ha volgut mostrar la seva "solidaritat" amb els estudiants que estan tancats a l'edifici, en l'anomenada CaputxinadaUdG, per tal d'evitar que la policia detingui una de les joves que hi ha dins.



A la mateixa Facultat de Lletres, el President de la Generalitat s'ha reunit amb 11 dels 16 detinguts dimecres passat per la policia espanyola. Els estudiants han preguntat al President sobre la contradicció de donar per una banda suport als detinguts d'aquest dimecres, mentre per l'altra, la Generalitat demana penes superiors a 2 anys de presó per a 8 dels 12 encausats del 2011.





??Aquest matí hem rebut la visita del President @QuimTorraiPla. Ens ha traslladat el seu suport contra la repressió del règim del 78. ??? pic.twitter.com/EYz7vgLXT9 — La Forja - Jovent Revolucionari (@LaForja_Jovent) 20 de enero de 2019

Torra ha explicat que dilluns estudiarà amb els Serveis Jurídics de la Generalitat la retirada d'una acusació que demana fins a 3 anys i 8 mesos de presó per a un dels imputats, i més de dos anys per a set d'ells. Les sentències superior als 2 anys comporten l'entrada a presó.Els pròxims mesos tindrà lloc previsiblement el judici per uns fets esdevinguts fa més de 7 anys, i que van acabar amb una càrrega dels Mossos d'Esquadra al claustre de la Facultat de Lletres que va deixar constusionats i ferits.