Manuel Carrasco actuarà al Porta Ferrada 2019

Manuel Carrasco actuarà al festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) en un concert al Guíxols Arena el 9 d'agost.

El cantant oferirà aquí la seva única actuació en festivals d'estiu amb la gira 'La Cruz del Mapa', que dona nom al seu vuitè disc i que ha aconseguit el doble platí. Les entrades es podran comprar a partir de divendres a les onze del matí al web del festival i del cantant. A banda de Carrasco, per l'escenari del certamen també hi passaran Patti Smith, God Save The Queen, Luz Casal o The Human League.