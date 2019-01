Mazoni s'uneix al cartell dels Concerts de Prop de Peralada

El cicle de Concerts de Prop de Casino Peralada que es va inaugurar amb l'actuació de Núria Graham ha confirmat la presència de Mazoni com a proper artista programat. El primer es considera que va ser tot un èxit amb la presència d'un centenar de persones.

El cantautor de La Bisbal d'Empordà serà el protagonista, el proper divendres 22 de febrer a les 23 hores, d'un concert en petit comitè en el que repassarà les cançons dels seus darrers dos treballs: Carn, os i tot inclòs (2017), enregistrat en format completament acústic, i el recopilatori Cançons robades (2018).

Amb la voluntat d'oferir una proposta musical basada en la música de qualitat feta al país i en la complicitat entre el públic i els artistes, els Concerts de Prop ofereixen la possibilitat de gaudir de les actuacions d'algunes de les millors bandes catalanes de pop-rock a l'interior d'un castell del segle XIV i amb un aforament limitat d'un centenar de places per nit.

Un dels trets diferencials dels Concerts de Prop és la incògnita sobre els artistes que conformen el cartell. Aquests s'aniran desvetllant progressivament, de manera que durant cada actuació es donarà a conèixer el nom de la següent banda. Amb aquest sistema es pretén premiar al públic que assisteixi als concerts, ja que a banda de ser els primers en conèixer el proper grup gaudiran també d'un descompte per adquirir la seva entrada.

Aquest nou cicle musical, adreçat principalment a un públic jove i del territori, comptarà amb un total de sis actuacions a càrrec d'algunes de les millors bandes catalanes de pop-rock. Els concerts tenen lloc al Cotton Club amb inici a les 23 hores. Les entrades, que tenen un preu de 17€, es poden adquirir al web oficial.



Una carrera consolidada

Catorze anys després d'iniciar la seva exitosa carrera musical, Mazoni (Jaume Pla) arriba als Concerts de Prop de Casino Peralada per reviure en petit comitè les cançons dels seus darrers dos treballs: Carn, os i tot inclòs (2017), enregistrat en format completament acústic, i el recopilatori Cançons robades (2018).

Acostumat als salts sense xarxa i a la reinvenció constant, Mazoni s'ha consolidat com un dels grans compositors de casa nostra, un escriptor en majúscules. Sempre sota el segell Bankrobber, Pla ha publicat diversos discos i singles d'èxit que l'han portat a tocar als principals festivals de música del país. A més, Mazoni ha protagonitzat també aventures singulars com la ja mítica gira dels 31 dies i és autor de clàssics com Eufòria, No tinc temps, A.I.LO.D.I.U o, més recentment, Sol.

En aquest concert, el cantautor de La Bisbal d'Empordà estarà acompanyat per Aleix Bou, a la bateria, i Miquel Sospedra, al baix.

Amb l'aposta pels Concerts de Prop, Casino Peralada segueix consolidant-se com un espai d'oci global únic al territori, un món d'entreteniment obert a tothom que combina gastronomia, música en directe, espectacles i tota l'emoció del joc d'atzar en un ambient de extraordinari.