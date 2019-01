La cooperativa Abacus cedeix el seu fons històric a Arxiu Nacional Catalunya

La cooperativa catalana Abacus ha cedit el seu fons històric a l'Arxiu Nacional de Catalunya, una iniciativa que "contribueix a enfortir la memòria documental del teixit econòmic i social cooperatiu de la comunitat", segons la Generalitat.

L'acord, signat aquest dimarts per la consellera de Cultura, Laura Borràs, i la presidenta d'Abacus, Maravillas Rojo, "enriqueix el coneixement sobre el cooperativisme de consum a la societat catalana", segons el Govern, el qual pot obtenir-se a través d'altres fonts de l'Arxiu Nacional com les de la Cooperativa La Rubinenca o les de la Unió Cooperatista Barcelonina.

Dins del fons, format fonamentalment per la documentació generada per l'activitat comercial de l'entitat, la Generalitat ha destacat la correspondència rebuda i emesa per l'organització, així com les seves campanyes, activitats educatives, premis, catàlegs i projectes.

En el seu conjunt, el fons "facilita una aproximació molt completa a l'activitat històrica d'Abacus Cooperativa", segons Cultura, que ha qualificat l'entitat de "referent en la dinamització cultural del territori, a partir de valors com l'equitat, la sostenibilitat i el consum responsable".

Abacus Cooperativa va néixer el 1968 per iniciativa d'un grup de mestres, pares i mares de Barcelona, conjuntament amb l'escola Mestres Rosa Sensat, que van decidir "iniciar un projecte cooperatiu per donar servei de qualitat en l'àmbit de l'educació i la cultura".

Encara que inicialment era una entitat integrada pels consumidors, actualment compta amb aproximadament 600 socis de treball i gairebé un milió de socis de consum, a més de 46 establiments repartits per Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Illes Balears.

El 2018, Abacus va rebre la "Creu de Sant Jordi" per "la seva aportació al cooperativisme de consum" i l'Ajuntament de Barcelona li ha atorgat la Medalla d'Or al Mèrit Cívic "en reconeixement per la seva trajectòria de compromís amb l'educació, la cultura i el cooperativisme".