'Roma' i 'La favorita' copen les nominacions als Oscars

La pel·lícula mexicana "Roma", d'Alfonso Cuarón, i "La favorita", de Yorgos Lanthimos, parteixen com les màximes favorites als Oscars 2019 amb deu nominacions cadascuna, ha informat avui l'Acadèmia de Hollywood.

L'estatueta a millor pel·lícula la disputaran "Infiltrados al kkklan", "Black Panther", "Bohemian Rhapsody", "La favorita", "Green Book", "El vici del poder", "Roma" i "Ha nascut una estrella ".

Les candidatures de "Roma" són a millor pel·lícula, millor director, millor actriu, millor actriu de repartiment, millor pel·lícula de parla no anglesa, millor fotografia, millor guió, millor disseny de producció, millor edició de so i millor barreja de so.

És la primera vegada que una cinta en espanyol (i mixteco) és nominada a l'Oscar més important, el de millor pel·lícula. Abans de "Roma" nou films estrangers -entre ells "Il Postino", "Z" o "Life is Beautiful" - van aconseguir aquesta candidatura però cap ho va aconseguir.

Cuarón intentarà repetir a la 91 edició dels Oscar, que se celebrarà el proper 24 de febrer al Dolby Theater de Los Angeles (EUA), l'èxit que va obtenir en els passats Globus d'Or, on es va endur el premi a la millor pel·lícula estrangera més del reconeixement al millor director.

"Roma", que va guanyar també el Lleó d'Or al Festival de Venècia, és un cant d'amor al matriarcat en el qual es va criar el realitzador i compta com a protagonista amb l'actriu debutant Yalitza Aparicio.

La pel·lícula se centra en una dona indígena que treballa com a empleada domèstica per a una família blanca i burgesa dels anys 70 a Ciutat de Mèxic.