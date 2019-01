En directe: Coneix els nominats als Oscar 2019

Queda poc més d'un mes per a la cerimònia dels Premis Oscar, i el major esdeveniment cinematogràfic de l'any ja escalfa motors. Avui es donen a conèixer a Los Àngeles els nominats als Oscars 2019.

Els actors Kumail Nanjiani i Tracee Ellis Ross seran els encarregats de llegir la llista de nominats als Oscars 2019, aquest migdia, a les 14.20, horari peninsular (5:20 AM a Los Angeles).

Després fer-se amb els Globus d'Or a millor pel·lícula dramàtica i de comèdia, 'Bohemian Rhapsody' i 'Green Book' són dues de les pel·lícules que segurament estaran a la llista de nominats als Oscars 2019.

'Roma', d'Alfonso Cuarón, té tots els números, no només per estar entre les candidates que es donaran a conèixer aquest dimarts, sinó per fer-se amb l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa. També és més que probable que el director mexicà es coli a la llista de nominats als Oscars d'aquest any.

Rami Malek, Christian Bale, Olivia Colman i Glenn Close estaran, segurament entre els candidats a l'Oscar al millor actor i millor actriu.

La cerimònia dels Oscars 2019 se celebrarà al Dolby Theatre de Hollywood, a Los Angeles, el proper 24 de febrer. Després de la renúncia de Kevin Hart pels seus tuits homòfobs, el presentador o presentadora de la gala d'aquest any segueix sent tot un misteri.