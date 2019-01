Lloret compta amb dos Quim Masó en la programació de la Costa Brava Sud

Dues obres que han rebut un premi Quim Masó els últims anys com són "El Metge de Lampedusa" (2011) i "Medusa" (2016) formen part de la programació que el Teatre de Lloret de Mar comparteix amb el de Blanes, agrupats sota la marca Teatre de la Costa Brava Sud.

Aquestes dues peces es podran veure en el primer d'aquests municipis l'1 de febrer i l'11 de maig, respectivament, segons informa l'organització de la cita.

En el cartell de Lloret de Mar destaca també l'espectacle produït per la Sala Flyhard "A.K.A. Also Known As", previst per al 31 de maig.

D'altres muntatges programats en aquest municipi són "Kassandra", de Sergi Blanco (3 de maig), i, en l'àmbit de l'humor, "Dos machos verdes fritos" (26 de gener), "Sàpiens" (22 de març) o "Escape Room" (15 de febrer).

L'Orquestra Simfònica del Vallès oferirà a més el 24 de març l'espectacle "Papà Mozart", mentre que Toti Soler i Gemma Humet arribaran el 17 de maig amb "Petita festa".

La programació familiar a Lloret ve aquest any de la mà d'una col·laboració amb el cineclub Adler i està previst també un cicle d'homenatge al dramaturg Marc Rosich amb tres de les seves obres: "A mi no me escribió Tennessee Williams (porque no me conocía)", "¿Què fue de Andrés Vilarrosa?" i "Àries de reservat".

A Blanes, sobresurten del cartell "Yo sobreviví a la EGB", de Jordi Merca (10 de febrer); "Immortal", de Bruno Oro (23 de març) i "Lapònia", amb Roger Coma i Meritxell Huertas (18 de maig).

Els dos municipis s'uneixen per dotzena vegada per confeccionar una oferta d'arts escèniques que ha obtingut una bona resposta de públic en les edicions precedents.