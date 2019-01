Maria Barbal: "La cultura pot canviar vides, ens construeix com a persones"

L'escriptora Maria Barbal tenia en el seu poder des de fa més de dues dècades uns papers escrits per un soldat del Pirineu durant la guerra civil, un "home com qualsevol altre". Havia mirat aquest material diverses vegades perquè pensava que podria convertir-se en novel·la.

No obstant això, segons ha reconegut aquest dimarts en una entrevista, no acabava de trobar la manera de portar-lo fins al lector en forma de llibre.

Tot va canviar fa un temps quan van arribar a les seves mans les cartes d'amor que havia enviat aquesta mateixa persona a la dona que es convertiria, posteriorment, en la seva dona.

"El personatge, en aquell moment, se'm va ampliar i vaig veure que tenia davant meu un home que reaccionava al que li havia ocorregut durant la guerra civil, un conflicte que el va marcar per sempre, i que també li va obrir els ulls sobre la seva vida anterior, li va fer veure que no estava tan malament", argumenta.

"A l'amic escocès", la novel·la que arriba demà a les llibreries en català i en castellà ("A mi amigo escocés"), publicada per Columna i Destino, està protagonitzada per Benet Enrich, un home nascut al Pallars el 1913, que té interessos artístics, però que aviat es veurà lluitant en la guerra civil, on coneixerà a George, un brigadista escocès amb el qual establirà un vincle que durarà tota la seva vida.

Maria Barbal adverteix que, malgrat que el relat part d'uns escrits reals, dels esbossos de cartes a la família, d'una mena de dietari amb estats d'ànim d'un home durant la guerra civil, fins i tot dels dibuixos que va fer en aquell moment, la història que ha creat és una ficció.

Les amistats, les relacions amoroses de principi del segle passat, la manera de viure en els pobles perduts del Pirineu en contrast amb una ciutat com Barcelona apareixen a la novel·la.

Barbal, que va començar a ser coneguda pel gran públic a partir de 1985 gràcies a "Pedra de tartera", un dels grans "long sellers" de la literatura catalana, que ja ha superat les seixanta edicions i els 300.000 exemplars venuts, precisa que no té preestablert "un projecte per fer un cicle o una sèrie de novel·les ambientades en el Pallars, amb els rerefons de la guerra civil".

Malgrat això, amb els documents que tenia en el seu poder "he sentit com una exigència interior que em portava de nou a una història que pot tenir relació amb altres novel·les meves anteriors, amb el Pallars com a paisatge, però no ha estat buscat".

El personatge de Benet, que és el fil conductor de tot el que va esdevenint-se en la seva nova proposta literària, és un home tímid que té "l'instint de formar-se constantment, que troba en l'escriptura una forma de relax i d'explicar-se tot el que li passa".

"És algú convençut que la cultura pot canviar vides", apunta Barbal, qui també és de l'opinió que "llegir i escriure ens construeix com a persones. Si visquéssim només els fets purs i durs i no hi hagués reflexió sobre ells, ni relació amb les persones que ens envolten, seríem individus aïllats i no tindria sentit tot el que està establert".

Segons el parer de la novel·lista lleidatana, en certa forma, del que es tracta "és de crear societats cohesionades, amb visió de progrés, d'anar cap endavant".

Tampoc defuig que al personatge de Benet l'interessa molt l'atzar "perquè és gràcies a això que trobarà a George i mantindrà amb ell una relació que tindrà les seves conseqüències".

Com és habitual en Maria Barbal, la llengua és un dels puntals de la història, perquè "sempre he intentat ser coherent amb els personatges, el seu paisatge i l'època en la qual viuen, pel que existeix la voluntat de ser fidel al territori, a les paraules que s'utilitzaven llavors".

Preguntada per nous projectes, ha avançat que té una idea en ment, però ara no tindrà molt temps per desenvolupar-la perquè comença un període de contacte directe amb els lectors que la portarà per tot Catalunya per presentar "A l'amic escocès".