Augmenten un 12% els visitants als espais museístics de la ciutat de Banyoles

Prop de 51.000 persones van visitar o participar en alguna de les propostes dels equipaments museístics de Banyoles durant l'any passat. En concret, un total de 50.913 persones van visitar les exposicions permanents dels equipaments o bé les exposicions temporals i van participar en les activitats paral·leles que s'hi van portar a terme. Aquesta xifra suposa un augment del 12% respecte al 2017, ha informat l'Ajuntament.

Les xifres corresponen al total d'usuaris, visitants que han comprat entrada o bé participants en les activitats gratuïtes, del Museu Darder, el Museu Arqueològic, el Parc Neolític de la Draga, la vila romana de Vilauba i el Monestir de Sant Esteve.

En xifres absolutes, el Museu Arqueològic és el que ha experimentat l'increment més gran, amb un total de 36.362 visites, davant les 12.185 del Darder. Cal tenir en compte que, al Museu Arqueològic, s'hi comptabilitzen els visitants i participants en activitats al jaciment neolític de La Draga, Vilauba i el Monestir de Sant Esteve. Només pel que fa al poblat neolític, un total d'11.000 persones van visitar el jaciment, entre els quals 10.000 escolars.

Dins els registres globals destaca també un increment positiu del 23% de visitants a les exposicions permanents del Darder (4.994) i un augment del 31% de les exposicions temporals de l'Arqueològic (8.764).

El regidor de Cultura i Patrimoni Cultural de l'Ajuntament de Banyoles, Jordi Bosch, ha destacat que les dades "evidencien la qualitat de les exposicions ofertes als museus de Banyoles i la consolidació d'un públic fidel que s'interessa cada vegada més per les propostes i activitats dels espais museístics de la ciutat".



Programació pel 2019



Entre les exposicions programades per aquest 2019, destaca 'L'escola d'abans', que acollirà el Museu Arqueològic de l'1 de maig al 15 de setembre. Segons ha explicat el director dels Museus de Banyoles, Lluís Figueras, aquesta exposició vol ser "un exercici de memòria col·lectiva per explicar els models d'educació del passat, a través d'entrevistes a diversos testimonis dutes a terme per alumnes de secundària de la comarca als seus avis o al seu entorn familiar".

Pel que fa al Museu Darder, aquest divendres s'inaugurarà l'exposició 'El somni del taxidermista', amb el protagonisme d'un dibuix de grans dimensions realitzat al llarg de set mesos de treball en què apareixen diferents animals dissecats, obra de l'artista Javier Garcés. A més, es continuaran fent els Dijous culturals, les Tardes de Ciència, els cicles de conferències d'actualitat arqueològica, els casals d'estiu i de Setmana Santa, i les activitats programades.



Obres i millores



L'Ajuntament de Banyoles està treballant per fer front a una millora del Museu Darder, per acabar les obres del Museu Arqueològic i per actualitzar el Parc Neolític de la Draga. El regidor ha destacat que aquestes obres i millores que està previst que es comenci a executar durant el 2019 "suposaran un salt qualitatiu molt important dels tres espais culturals en tots els àmbits".

Respecte al Darder, la intenció és licitar-ne un nou projecte museístic, que es durà a terme durant dos anys, amb un pressupost aproximat d'uns 300.000 euros, en el marc d'un projecte FEDER de la Unió Europea promogut des de la Diputació de Girona. També pel 2020 està previst acabar la reforma completa del Museu Arqueològic.

Finalment, tal com ja es va fer amb la vil·la romana de Vilauba, s'ha encarregat a la Diputació de Girona la redacció del projecte executiu d'adequació del Parc Neolític de la Draga per actualitzar-lo i fer-lo més atractiu per al públic visitant i donar-li un nou impuls també en recerca.