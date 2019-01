Els Catarres i Doctor Prats encapçalen la votació popular dels Premis Enderrock

Els Catarres i Doctor Prats encapçalen el rànquing de la votació popular dels Premis Enderrock amb sis nominacions cadascú, seguit de prop de Buhos i Joan Dausà amb cinc.

És el resultat de la primera volta de la votació popular que ha comptat amb més de 13.000 participants únics, un 30% més que l'any passat, que s'han donat a conèixer aquest dimarts. També s'han anunciat algunes de les novetats, com ara la creació d'una nova categoria de millor treball de hip-hop i músiques urbanes que ja s'ha inclòs en aquesta votació popular.

La gala de lliurament d'aquests guardons i dels Premis Enderock de la Crítica es farà el 28 de febrer a l'Auditori de Girona amb actuacions de Clara Peya, Els Pets, Lildami + Suu, Lax'n'Busto i Oques Grasses, entre d'altres.

El 7 de febrer es faran públics els finalistes i s'obrirà la tercera i última ronda de votació popular que culminarà el 18 de febrer.

Seguint amb els nominats hi ha Alfred García, Balkan Paradise Orchestra, Obeses i Roba Estesa, amb quatre nominacions i Ebri Knight, Germà Negre, Judit Neddermann, Suu i Zoo amb tres.

El director editorial del Grup Enderrock, Lluís Gendrau, va destacar ahir que l'edició d'enguany estarà «especialment renyida» perquè el 2018 hi va haver «molts grups importants que van treure disc» i ja es parteix de molts empats.

D'altra banda, també hi ha influït l'augment significatiu dels votants, més de 17.000, el que representa un 30% més que l'any passat.

Per Gendrau, això s'explica sobretot per l'impacte de les xarxes socials en la promoció de discos i perquè cada cop són més els usuaris que aposten per participar en aquesta mena de referèndum de la música catalana.

Una de les novetats és la creació d'una nova categoria al Millor treball de hip-hop i músiques urbanes. «Hem vist com la producció d'aquestes músiques ha augmentat de forma extraordinària amb gairebé mig centenar de produccions en català arreu dels Països Catalans i el situa en una categoria molt a tenir en compte» que segueix sobretot el públic més jove, ha detallat Gendrau.

En aquesta primera edició, aquesta categoria parteix amb les nominacions de Bad Gyal, Cactus, Jazzwoman, Joina, Lildami, Pirat's Sound Sistema, Pupil·les, Senyor Oca, Valtonyc i Zoo.

La resta de categories són Millor artista, Millor artista revelació, Millor artista en llengua no catalana, Millor directe, Millor disc i cançó de pop-rock, Millor disc i cançó de cançó d'autor, Millor disc i cançó de folk, Millor disc de jazz, Millor disc de clàssica, Millor disc per a públic familiar, Millor videoclip i Millor sala de concerts.

Per tercer any consecutiu, la gala de lliurament dels Premis Enderrock-Premis de la Música Catalana d'aquests guardons es farà a l'Auditori de Girona. Serà el 28 de febrer i també es lliuraran els Premis de la Crítica 2019, que ja es van fer públics a la revista del mes de gener.

Clara Peya (Millor disc de l'any per Estómac), Joan Dausà (Millor artista de l'any), Els Pets (Millor disc de pop-rock per Som), El Petit de Cal Eril (Millor disc de cançó per Triangular), Rosalía (Millor disc en llengua no catalana per Malamente), Els Jóvens (Millor disc de folk per Els Jóvens), Suu (Millor disc d'artista revelació per Natural), Lluc Casares (Millor disc de jazz per Sketches Overseas) i Trio Pedrell (Millor disc de clàssica per Arrels).

Enguany també s'ha creat un nou premi de la crític al Millor disc de música familiar, amb un jurat específic per a aquesta nova categoria.