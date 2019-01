Girona renova per tres anys més la gala Enderrock

L'Ajuntament de Girona i el Grup Enderrock van anunciar ahir que renovaran tres anys més l'acord per acollir la gala dels Premis Enderrock-Premis de la Música Catalana a la ciutat. Fruit d'aquest pacte, Girona seguirà sent l'escenari del lliurament dels guardons de la música en català fins a l'any 2022. «Els Premis Enderrock són una part indispensable dels esforços que des de diferents àmbits es fan per fer que la cultura sigui una eina transformadora essencial de la nostra ciutat», va dir l'alcaldessa, Marta Madrenas, ahir en la presentació.