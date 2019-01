L'Elèctrica Dharma presentarà un nou disc al Festival Strenes de Girona

La companyia Elèctrica Dharma presentarà el seu nou disc aquesta primavera en el marc del Festival Strenes, que se celebra a Girona, en un concert el divendres 12 d'abril al Teatre Municipal de la ciutat, informa la seva oficina de comunicació.

El disc, titulat Flamarada (RGB Suports), és el primer després de deu anys de parada sense editar cançons noves i després de la gira de celebració dels seus quaranta anys sobre els escenaris.

El nou disc serà el vint-i-cinquè que publica la banda des que el 1975 comencés la seva trajectòria musical, durant la qual ha publicat treballs molt recordats com L'Oucomballa (1976), Tramuntana (1977) o Catalluna (1983).

L'Elèctrica Dharma han celebrat gires d'èxit per Espanya des dels anys setanta, on destaca especialment el concert al Pavelló d'Esports del Reial Madrid, a més de diverses gires internacionals pels Estats Units, Sud-àfrica, Croàcia, Portugal, Suècia, Mèxic o la participació en el festival Rock in Rio, que se celebra al Brasil.

El concert a Girona serà el primer d'una gira que els portarà per tot el territori fins al 2020.

La guitarra d'Esteve Fortuny (desaparegut a mitjan anys 80) va tenir gran rellevància per al grup, que va titular el seu primer disc Diumenge, elaborat quan els cinc músics vivien en comuna a Sarrià de Ter, als anys 70. Esteve Fortuny i Jordi Soley exercien de compositors.

La seva música encara no estava influïda per les arrels catalanes, una influència que entraria amb força i de manera ja definitiva en el segon disc, L ' oucomballa.