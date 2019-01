«Forever» permetrà «celebrar» la música de Michael Jackson a Girona

L'Auditori de Girona acollirà el proper 16 de febrer en funcions de tarda i nit l'espectacle Forever, una «celebració» de la música de Michael Jakson amb 24 persones en escena que el seu productor i director, Carlos J. López, va insistir a deslligar d'un simple tribut o imitació, definint-lo com una «experiència artística al voltant» de l'artista nord-americà. López va ser l'encarregat de presentar l'espectacle juntament amb Álex Blanco, el ballarí que interpreta el Rei del Pop en escena. La companyia es troba en plena gira després d'haver estrenat l'espectacle a Madrid el gener de 2018 i haver passat per Barcelona, on tornaran al maig després de fer escala a Mèxic.

Forever es basa en un espectacle presentat el 2010 i és l'únic que compta amb l'aval de la Jackson Family Fundation, expressat en persona en forma de visites pel pare de Michael, Joseph, i pels germans Jermaine i la Toya. En aquest sentit, la família del Rei del Pop es va mostrar molt contenta amb el fet que l'espectacle vagi més enllà d'un simple tribut, convertint-se en paraules de Blanco en una «celebració de la seva música».

El ballarí va asegurar que el que el diferencia dels nombrosos espectacles que hi ha sobre Michael Jackson -alguns d'ells també visitaran Girona properament- és que ells no es limiten a ser una recreació d'un concert de l'artista, sinó que volen que cada cançó sigui una experiència diferent, amb una gran part de creació propia que va més enllà de ser una còpia d'un vídeo musical. Segons López, la seva intenció és que la gent «s'ho passi bé» recordant Michael Jackson. L'espectacle, en el qual hi ha artistes de Brasil, Cuba, Regne Unit o Guinea, inclou cançons dels Jackson Five i tots els grans èxits de l'artista, amb especial incidència dels temes dels seus darrers treballs.