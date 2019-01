Alfred García, primer artista confirmat del festival Portalblau de l´Escala

El cantant Alfred García actuarà al Portalblau de l'Escala el 26 de juliol. El festival ha avançat el primer artista del certamen que es farà al Fòrum Romà del jaciment d'Empúries amb un aforament limitat a 1.500 persones. Les entrades es podran adquirir a partir d'avui a les dotze del migdia al web del festival.

El concert forma part de la gira que García està fent per presentar el seu àlbum debut '1016', que ja és disc d'or. L'artista i el festival, a més, han acordat destinar un euro per cada entrada venuda a finançar el projecte de l'ONG Proactiva Open Arms. Aquest dissabte, el cantautor Cesk Freixas obrirà el cicle d'hivern del Portalblau amb la presentació del seu nou disc 'Festa Major'.

El concert d'Alfred García és el primer avançament de la dotzena edició del festival Portalblau, que tindrà lloc els mesos de juliol i agost a l'Escala. El festival ofereix experiències musicals i d'altres disciplines artístiques, amb propostes de vocació mediterrània amb artistes de tot el món. Música, dansa, circ o reflexió formen part de la programació del festival que se celebra en escenaris com el Fòrum Romà del jaciment d'Empúries o la Mar d'en Manassa.

Conegut popularment per la seva participació en el programa Operación Triunfo 2017, Alfred s'està consolidant en molt poc temps com un dels artistes de referència del nostre país.

En aquest primer treball, Alfred García confirma el caràcter eclèctic. Malgrat que el rock és l'estil predominant s'hi barregen un munt d'influències dels seus cantants i estils preferits: des del rap d'Eminem, passant per la música negra, soul i R&B de Michael Jackson, Stevie Wonder o George Benson, fins els més grans cantautors com Bob Dylan, John Mayer o Ed Sheeran.



Solidaritat amb Proactiva Open Arms

Alfred García i la direcció de Portalblau han acordat destinar 1 euro per cada entrada venuda a finançar el projecte de Proactiva Open Arms. Aquesta iniciativa vol mostrar la solidaritat del cantant i del festival amb l'ONG en un moment en què s'està posant en dubte la necessària i extraordinària tasca humanitària. Aquesta acció, a més, forma part d'un dels eixos temàtics de la dotzena edició del festival que abordarà el drama dels migrants a la Mediterrània amb diverses activitats com ara conferències o propostes artístiques.

Alfred García és el primer avançament del Portalblau.D'altra banda, el cantautor Cesk Freixas obrirà la programació del 'Portalblau d'hivern', de l'Escala, aquest dissabte 26 de gener amb la presentació a Girona del seu nou disc Festa Major.