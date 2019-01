La Casa Masó explica la història de la impremta que hi havia a l´edifici

A més de ser la casa natal de Rafael Masó, l'actual seu de la Fundació, integrada al circuit de museus visitables de Girona, també va ser la seu de la Impremta Masó que, durant més d'un segle, de 1889 a 1992, va funcionar als baixos de l'edifici, al carrer de les Ballesteries.

Coincidint amb el 130è aniversari de la creació de la impremta, la Fundació Masó ha preparat una exposició, que s'inaugurarà avui, per explicar la història i mostrar el llegat documental d'aquesta impremta «essencial del teixit social, polític, religiós, cultural i periodístic de la ciutat».

Santi Barjau, historiador de l'art especialitzat en arts gràfiques, ha comissariat l'exposició 'Treballem per l'art': La Impremta Masó de Girona (1889-1992), que es podrà visitar fins al setembre, i que inclou un programa d'activitats paral·leles amb visites guiades.

«D'aquí en sortia cada dia el Diario de Gerona de avisos y noticias –més endavant Diari de Girona– que havia fundat el pare de l'arquitecte, i també s'hi van editar els magnífics programes de les activitats que es feien a la sala Athenea, entre 1914 i 1917; i esplèndides edicions de llibres de Joaquim Torres Garcia, Josep Tharrats, Miquel de Palol i Narcís Masó, entre d'altres», ha explicat Jordi Fagàs, director de la Fundació Masó.

Falgàs ha afegit que, a més, s'editaven «incomptables fullets, programes, revistes, butlletins, menús, recordatoris, estampes, felicitacions, goigs, calendaris i tot tipus de papers impresos, sempre fets amb la cura i qualitat del treball artesanal».

Com diu Santi Barjau: «aquí s'imprimien tots els documents que marcaven la vida pública d'una persona, des del recordatori del bateig fins el recordatori de la defunció, passant pel menú de casament».

La mostra recupera uns textos de Narcís-Jordi Aragó i Masó, que vivia en un dels pisos superiors de la casa, que descriuen les tasques principals de la impremta: «Jo he viscut molts anys sobre una impremta i, cada dia, de bon matí, m'he sentit bressolat per la seva rítmica cançó. El vaivé compassat de les màquines pujava des de la planta baixa, feia cruixir les bigues i arrencava tremolors de vidre dels bastidors dels balcons. (...) Dempeus davant dels mobles en pendent, els caixistes, en filera i vestits de blau, s'afanyaven a collir les lletres diminutes i posar-les per ordre fins a confegir els textos adients. Les prenien una per una, tal com exigia la fórmula heretada de Gutenberg».

I és que, fins l'últim moment (1992), aquesta impremta va mantenir el mètode artesanal, heretat de la primera impremta de Gutenberg, una forma d'entendre com es confegia un llibre, un diari o un fulletó que ha deixat d'existir amb la digitalització.



Visites guiades

La Fundació Masó ha fet públic tot un programa d'activitats paral·leles que inclouen presentacions de llibres, tallers infantils sobre l'ofici d'impressor i visites comentades a l'exposició com la que es farà el 30 de març amb el comissari, Sergi Barjau, o les que s'adrecen específicament als clubs de lectura de les Biblioteques de Girona.