Rafel Nadal guanya el XXXIX Premi Ramon Llull amb «El fill de l´italià»

L'escriptor Rafel Nadal va guanyar ahir la XXXIX edició del Premi Ramon Llull de novel·la en català, dotat amb 60.000 euros, amb El fill de l'italià, que parteix d'un fet real, relacionat amb uns mariners italians del bàndol feixista que el 1944 van acabar refugiats a Caldes de Malavella.

Nadal va explicar en roda de premsa que la història està protagonitzada per en Mateu, que creix en una família trencada que no se sent seva a Caldes de Malavella, i que aviat descobrirà que els seus orígens s'amaguen darrere d'un secret del qual ningú parla, però que tothom coneix.

L'obra, que arribarà a les llibreries el pròxim 27 de febrer, s'ha imposat als 55 manuscrits presentats en aquesta edició, en la que el jurat estava format per Carles Casajuana, Francesca Cristoffanini, Pere Gimferrer, Gemma Lienas, Isona Passola, Carme Riera i Emili Rosales.

En nom del jurat, Carme Riera va indicar que és una novel·la amb molts nivells, que té a veure «amb una peripècia històrica que poca gent coneixia, relacionada amb la història d'Europa, però és també una peripècia íntima, de recerca de la identitat, cosa que ens preocupa a tots». Nadal, amb una llarga trajectòria com a periodista, encara que els últims anys es dedica amb èxit a la literatura, ha rememorat que aquest relat de «postguerra, amor, tendresa i un punt d'intriga» va començar a prendre forma quan un dels participants en un club de lectura sobre La maledicció dels Palmisano a Caldes, li va preguntar si volia conèixer «una història que comença a Caldes just quan tu acabes el teu llibre».

Van començar a parlar i llavors va saber que un miler de joves mariners italians, d'entre vint i trenta anys, supervivents de l'enfonsament del cuirassat Roma, bombardejat pels alemanys, el 9 de setembre de 1943, en venjança per l'armistici entre Itàlia i els aliats, van acabar al poble.

En plena Segona Guerra Mundial, la presència d'aquests refugiats, en un poble que llavors tenia uns 2.500 habitants, va canviar la seva cara en molts sentits, tant a nivell comunitari com a nivell individual, ja que van ser moltes les famílies que van acabar relacionant-se amb aquests homes.

Nadal ha avançat que el llibre narra «una doble odissea, la d'uns mariners italians supervivents i que també van ser a Maó, i la d'en Mateu, basat en una persona real, que he acabat coneixent i que ha llegit el manuscrit, en la seva recerca per trobar el seu pare, els seus orígens i la seva identitat».

Aquesta recerca, no obstant això, va quedar aparcada durant uns seixanta anys, fins que la mare d'en Mateu va morir.

És llavors quan en Mateu comença a indagar en profunditat sobre els seus orígens, a partir d'una vella fotografia que ha quedat guardada en un calaix.

La novel·la arribarà a les llibreries, en català, el pròxim 27 de febrer i, posteriorment, es publicarà en castellà (Planeta), en francès (Editis) i en italià (DeAPlaneta Libri). El Llull, un dels més ben dotats de les lletres catalanes (60.000 euros), va ser atorgat per primera vegada el 1981 per estimular la creació literària en català.