Unes 50 persones rememoren l'últim viatge de Machado

Una cinquantena de persones, moltes d'elles equipades amb banderes republicanes, van rememorar ahir l'últim viatge en tren que va fer Antonio Machado, durant el seu exili fa exactament 80 anys. Els participants van sortir amb un comboi a les 9:37 h de l'estació de Cervera de la Marenda, on Machado va dormir amb la seva mare, i van arribar un quart d'hora més tard a Cotlliure, on tres setmanes més tard moriria l'escriptor, el 22 de febrer de 1939.

Tot plegat, es va dur a terme en una jornada cultural que pretén reivindicar la figura de l'escriptor andalús organitzada per l'Associació d'Usuaris del Tren de Portbou a Perpinyà (UTPP) i la Plataforma Salvem el Tren Empordà. El portaveu de la plataforma, Josep Maria Loste, va explicar que a més de recordar la persona de Machado, també van voler reivindicar la importància d'aquest transport: «Machado té molts poemes parlant del tren, i creiem que aquesta és una manera de valorar el poeta i recordar-lo, alhora que reclamem trens dignes transfronterers». Un cop van arribar a Cotlliure, es va realitzar una lectura de poemes davant de la Casa Quintana, i posteriorment, els assistents van visitar la tomba de Machado. Durant tota la tarda es van fer diferents actes culturals i cap a quarts de sis del vespre van tornar de nou a Cervera de la Marenda. La Maria Serra i la Maria Bou són dues amigues que hi van anar amb les seves parelles de Bescanó i Garrigàs, respectivament. Totes dues van explicar que els feia molta gràcia fer el mateix recorregut en tren que va fer Machado i participar en un acte cultural a la Catalunya del Nord.