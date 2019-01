«Entre dos aguas», d´Isaki Lacuesta, Gaudí a la Millor pel·lícula en llengua no catalana

La pel·lícula Entre dos aguas, del gironí Isaki Lacuesta, va obtenir cinc guardons a la gala dels XI Premis Gaudí la festa del cinema català, que es va celebrar a Barcelona. Concretament, Entre dos aguas es va importar els premis a la Millor pel·lícula en llengua no catalana; Millor director; Millor actor protagonista; Millor música original, per la tasca de Kiko Veneno i Raül Refree; Millor so, en aquest cas per a Alejandro Castillo i Amanda Villavieja; Millor Muntatge, per a Sergi Dies; i Millor Fotografia, per a Diego Dussuel.

Altres pel·lícules molt recompensades van ser Viaje al cuarto de una madre, que es va emportar quatre premis (Millors actrius principal i secundària, millor guió i millor pel·lícula per al públic) i El fotógrafo de Mauthausen, que se'n va endur quatre (Millor maquillatge i perruqueria, Millor vestuari, Millor direcció Artística i Millor direcció de Producció). Viaje al cuarto de una madre és una òpera prima que se centra en la relació quotidiana entre una mare (Lola Dueñas) i una filla (Anna Castillo) que emprenen un doble viatge en què descobriran el complex que és estimar-se.

El Guadí al Millor actor secundari va ser per a Oriol Pla, per la pel·lícula Petra, de Jaime Rosales. Pla va repetir guardó, ja que l'any passat el va aconseguir pel film Incerta Glòria. El Premi Gaudí d'Honor va ser per a l'actor i doblador Joan Pera, que va fer un extens recordatori de la seva carrera, que inclou el fet de ser doblador de Woody Allen. El guardó al millor documental va ser per a Petitet, que immortalitza l'odissea del gitano Joan Ximénez.

Per part seva, el president de la Generalitat, Quim Torra, va reivindicar abans de l'inici de la gala l'impost sobre el sector audiovisual, que «el Tribunal Constitucional es va carregar», i va avançar que té previst tornar-lo a impulsar perquè «el cinema català necessita diners». Torra va explicar que el seu executiu té «en marxa uns pressupostos que en tot cas també ens ajudaran», però va insistir que la taxa de l'audiovisual pot suposar per al sector uns trenta milions d'euros.

Així mateix, va asseverar que el cinema català ha de confiar en si mateix perquè «quan fem bones produccions, com Pa Negre o Incerta Glòria, el públic està i respon, de manera que aquest punt de confiança en nosaltres mateixos és important».



Passola, reivindicativa

Per part seva, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola, va assegurar en el seu discurs que «cada any teníem aquí unes persones com a autoritats, i ja no hi són. Estan a l'exili. M'agradaria que tornessin, de veritat. Visca la llibertat d'expressió! Visca el cinema català!». Passola va aprofitar al presència a la gala del ministre de Cultura, José Guirao, i del president de la Generalitat per assenyalar que «deu ser que els interessa molt la cultura. Han vingut en massa i els estem agraïts. Si els interessa tant al cultura com és que només dediquen el 0,7% del pressupost? És molt poc! Això és una misèria comparat amb els països del nostre entorn».

Passola els va recordar que «la cultura és igualadora d'oportunitats, ascensor social, emoció, intel·ligència, esperit crític», i va avisar que una societat sense cultura és molt incompleta.