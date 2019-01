Homenatge en família

Travy

Autors: Pau Matas, Oriol Pla. Direcció: Oriol Pla. Intèrprets: Diana Pla, Oriol Pla, Quimet Pla, Núria Solina. D 27 de gener Teatre de Salt

Qui sembra, recull. I Quimet Pla, fundador de Comediants, i Núria Solina, cocreadora de companyies com el Circ Cric, han sembrat tant d'escenari a casa que ara en recullen els fruits en forma d'espectacle. Acompanyats pels seus fills, Diana i Oriol Pla, que debuta en la dramatúrgia i la direcció, fan teatre dins el teatre per declarar amor etern a una professió i una família que s'ha forjat entre bambolines.

A Travy, que diumenge va omplir el Teatre de Salt just unes hores abans de rebre el premi Gaudí al millor secundari, l'actor ret tribut al clan mostrant com una família de comediants pareix el muntatge que el fill pròdig ha rebut l'encàrrec de crear (els sona?) i la filigrana metateatral li serveix per reflexionar sobre el riure, la mort, els joglars o l'èxit.

Anècdotes familiars; gags amb trombons i bicicletes minúscules i discussions que evidencien el xoc generacional i les maneres d'entendre el teatre entre els qui han viscut trepitjant carrer i els qui reneguen del nas de pallasso fan esclatar en rialles els espectadors.

Entorn de la taula on els Pla Solina mengen, però, també hi passen coses que glacen la sang, com un gran monòleg de Solina en què fa balanç d'una vida en comú o quan es descobreix perquè un dels personatges arrossega una síndria durant l'hora i poc d'aquest muntatge brillant.

Menció especial mereix el gag d'en Quimet Pla recitant el monòleg de Hamlet tot fent una truita, tan despullat de grandiositat com només ho pot fer qui respira teatre per esmorzar, per dinar i per sopar.