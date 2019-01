Restitueixen amb «mapping» les pintures destruïdes fa 50 anys de l'església de Palau-sator

L'Ajuntament de Palau-sator (Baix Empordà) ha restituït amb la tècnica del 'mapping' les pintures de l'absis romànic de l'església de Sant Pere que un grup d'extrema dreta va destruir fa 50 anys. L'acte d'inauguració es farà el 4 de febrer a les set de la tarda, just el mateix dia i a la mateixa hora que l'any 1969, durant la dictadura franquista, un grup de persones van agredir i malmetre de les pintures simulant ser estudiants d'història de l'art. El rector del moment, Nicolau Moncunill, ha explicat que no s'esperaven una "repressió" com aquella, tot i que eren conscients que les pintures eren molt transgressores per l'època.

Les pintures de l'absis de Palau-sator que s'han restituït amb 'mapping' · ACN

I és que, entre els dibuixos que va fer el pintor Lluís Bosch, s'hi podia veure Hitler, els Reis Catòlics però també Martin Luther King, Gandhi, el Che Guevara o Fidel Castro. Després de colpejar-los, robar-los i lligar-los, van llençar tinta sobre les pintures.