El Black Music es presenta com un festival republicà amb reina: Aretha Franklin

Com un festival republicà amb reina, la diva del soul Aretha Franklin, desapareguda l'agost passat, s'ha presentat aquest matí a Girona la nova edició del Black Music Festival, que tindrà lloc del 27 de febrer al 18 de març i inclourà el "Girona Aretha Franklin Tribut", un espectacle que posarà el 3 de març sobre l'escenari de la Sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona l'escena musical gironina interpretant els grans èxits de la gran cantant de Memphis.

Com ha recordat el seu director, Pau Marquès, el Black Music ja ha anat donant a conèixer els concerts de pagament, com els caps de cartell Postmodern Jukebox (8 de març, Auditori) o Vintage Trouble (9 de març, La Mirona), però avui ha revelat els artistes del sempre esperat i ja clàssic Black Music Pícnic, el 16 de març al Parc del Migdia, que són Orelles de Xocolata, la Black Music Big Band i Gramophone Alstars Big Band, per rebre la primavera de forma gratuïta.

Un festival que justifica l'adjectiu de republicà per projectes socials i pedagògics com l'activació de la Black Music Big Band, l'oportunitat que per a la formació gironina Bigblack Rhino suposa poder actuar a Perpinyà (7 de març) o la jornada de cultura urbana al Parc Central de Girona (9 de març) batejada com Hip Hop al Parc, amb Tribade, Daura Mangara i Belén Natalí.

Sense oblidar el concert de Nakany Kanté Trio (9 de març) al Mercal de la Volta de la plaça de l'Assumpció de Girona, el Black Music pels més menuts del mateix dia a la Sitja de Fornells de la Selva o la sessió de Dj's (2 de març) al Park d'en Pitus de Domeny, amb Dj Akademy i Ital Skol, organitzat per Rise UP Associació de Reggae Girona, que també anuncia tallers de hip-hop.

I la batalla de Dj's de la "Black Music que ens va parir" (3 de març) a la plaça Bell-lloc de Girona, o l'activitat només per a escoles de la Blach Music Big Band més Brodas Bros Junior a l'Auditori (6 de març).

Un festival en base a Girona, amb petjada a 8 barris de la ciutat, i que arriba a 8 poblacions més: Salt, Bescanó, Fornells de la Selva, Torroella de Montgrí, Mataró, Reus, Barcelona i Perpinyà.

Per l'alcalde de Salt, Jordi Viñas, estem davant un festival "fort i consolidat" que ofereix l'"oportunitat republicana" de donar "alegria amb voluntat pedagògica i social".

Marta Madrenas, alcaldessa de Girona, destaca la producció d'espectacles propis perquè "cal que el nostre món cultural pugui viure de la cultura i crear llocs de treball dignes i sostenibles".

Albert Piñeira, el vicepresident de la Diputació estudiós de la música, ja sent el "ritme, energia i moviment" que contagia el Black Music amb tots els gèneres que engloba i amb el seu concerpte reivindicatiu d'un art sorgit de les minories socials de les ciutats nordamericanes que aquí "s'eleva a proposta musical d'excel·lència".

TOTA LA PROGRAMACIÓ

POSTMODERN JUKEBOX

8 de març 20.30 h | Auditori de Girona | des de 25€

VINTAGE TROUBLE

9 de març 23 h | La Mirona | 22€ - 28€

DELUXE

+ MORGAN

2 de març 22 h | La Mirona | 18€ - 23€

LA CASA AZUL

+ FALCIOTS NINJA

1 de març 22 h | La Mirona | 18€ - 23€

RAMON MIRABET

16 de març 22 h | La Mirona | 18€ - 23€

MORGAN

+ DELUXE

2 de març 22 h | La Mirona | 18€ - 23€

GIRONA ARETHA FRANKLIN TRIBUT

3 març 19 h | Auditori de Girona | 12€

TRIBADE

9 març 16 h | Parc Central | Gratuït

BIGBLACK RHINO

7 març 21 h | El Mediator | Gratuït

MR. SIPP

15 març 21 h | Auditori Centre Cívic Sant Narcís | 8€ - 12€

J.P. BIMENI & THE BLACK BELTS

+ BLANQUITO ZURDITO

9 març 20.30 h | Auditori Espai Ter (Torroella de Montgrí)

THE GRAMOPHONE ALLSTARS BIG BAND

Al BLACK MUSIC PÍCNIC

16 març 12 h | Parc del Migdia |Gratuït

ZELADA

27 febrer 21 h | Luz de Gas (BCN) | 13€ - 16€

BCN SOUL CHOIR

17 març 18 h | La Sitja (Fornells de la Selva) | 8€ - 12€

KURYOUS LINK

+ RAMON MIRABET

16 març 18 h | La Mirona | 18€ - 23€

PAULA VALLS

10 març 18 h | Teatre de Bescanó | 12€ - 15€

BLANQUITO ZURDITO

+ J. P. BIMENI & THE BLACK BELTS

9 març 20.30 h | Auditori Espai Ter (Torroella de...

JAMES WHITE EXPERIENCE

8 març 23.30 h | Yeah |8€

FALCIOTS NINJA

+ LA CASA AZUL

1 març 22 h / 22 h | La Mirona | Anticipada 18€ / Taquilla...