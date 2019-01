Un «mapping» restitueix el mural de l'església de Palau-sator destruït fa 50 anys per la ultradreta

La projecció de la pintura destruïda fa 50 anys permet veure com era. Una segona projecció d´una fotografia en blanc i negre mostra com va quedar l´absis després de l´agressió.

L'Ajuntament de Palau-sator ha restituït amb la tècnica del mapping les pintures de l'absis romànic de l'església de Sant Pere que un grup d'extrema dreta va destruir fa 50 anys. L'acte d'inauguració de la intervenció es farà el 4 de febrer a les set de la tarda, just el mateix dia i a la mateixa hora que l'any 1969, durant la dictadura franquista, un grup de persones van malmetre de les pintures i agredir els seus autors simulant ser estudiants d'història de l'art.

Lluís Boch-Martí, l'artista que va pintar l'obra, va demanar ahir en una roda de premsa presència policial a l'acte inaugural per evitar que es repeteixin els fets perquè creu que hi ha similituds amb el moment actual. Els agressors van cridar « A por ellos» i « Viva Cristo Rey».

Al mossèn Nicolau Moncunill, promotor de la intervenció plàstica, li van trencar les ulleres i el van amenaçar amb una pistola i una cigarreta encesa. «Jo els vaig dir que amb aquests arguments no convencerien ningú», va explicar ahir Moncunill. A Bosch-Martí, que és col·laborador del Diari de Girona, li van arribar a tallar els cabells i li van donar un cop al cap. A tots dos els van robar la cartera, els van posar cinta adhesiva a la boca i els van lligar en dos bancs de l'església.

Després van començar a llençar tubs de pintura negra i vermella sobre els dibuixos fins a malmetre'ls. Com que no es podien recuperar, l'absis del temple es va pintar de blanc i no ha estat fins ara, mig segle després, que les pintures es podran tornar a veure de manera virtual.

L'Ajuntament ha recuperat l'obra a través de l'única diapositiva que es conservava de l'època i també es podrà veure com van quedar després de l'agressió, gràcies a fotografies en blanc i negre.



Pintures transgressores

El rector d'aquell moment, Nicolau Moncunill, assegura que no s'esperaven una «repressió» com aquella, tot i que eren conscients que les pintures eren molt transgressores per l'època.

El Bisbat va opinar, abans que s'inauguressin, que les pintures eren poc adients. Moncunill havia encarregat al pintor Bosch-Martí que decorarés l'absis del temple però no hi volia unes pintures convencionals. Entre els dibuixos, s'hi podia veure un crist «salvador» que no estava crucificat, els Reis Catòlics i les àguiles imperials però també figures comunistes com el Che Guevara o Fidel Castro i pacifistes com Martin Luther King o Gandhi.

Però no només això. Bosch Martí assegura que també hi va dibuixar Hitler que, segons diu, l'extrema dreta va confondre amb Franco, o catalanistes com Ramon Llull, Salvador Espriu o el cardenal Vidal i Barraquer. Tot plegat, segons Bosch, va molestar als «aparells de l'estat» que van enviar «guerrillers del Cristo Rey» a la petita i modesta parròquia pocs dies després que s'inauguressin les pintures.

Tot plegat va passar el 4 de febrer a les set de la tarda. Uns dies abans, una persona va contactar amb Moncunill assegurant que un grup d'estudiants d'art de Barcelona volien visitar les pintures.

La trobada la va dirigir el pintor i autor de les pintures. Poc després que comencés la seva explicació, un grup de tres o quatre persones els van llençar contra ells al crit de « A por ellos» i « Viva Cristo Rey». Durant l'agressió, els van llençar al terra i els van colpejar.

La regidora de Cultura, Mei Pagès, diu que tothom ho coneixia però que era una època de «repressió» i que no se'n parlava obertament. La voluntat és ara que els més petits descobreixin aquesta part de la història, que va tenir ressò internacional. De moment s'oferiran visites guiades i, més endavant, estudiaran la possibilitat de deixar-ho de manera permanent amb un vidre.