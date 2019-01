El Cirque du Soleil estrenarà aquesta tardor a Barcelona un espectacle inspirat en Messi

El Cirque du Soleil desembarcarà el proper 10 d'octubre a Barcelona amb l'estrena absoluta de Messi 10, un nou muntatge que de la mà de la productora argentina Popart Music girarà al voltant de la passió pel futbol i «l'esperit» del futbolista del FC Barcelona Leo Messi.

L'espectacle aterrarà al parc del Fòrum fins al 10 de novembre per celebrar el llegat de Messi i els valors universals de l'esport. Un show creat per Mukhtar O.S Mukhtar que, a través de l'acrobàcia i la màgia pròpies de la companyia canadenca, connectarà allò que uneix el món del circ i el futbol: «Que tots dos permeten la possibilitat de somiar i de pensar que amb esforç qualsevol cosa és possible», ha afirmat el director aquest dimarts. L'embolcall de 'Messi 10' serà 'Messi Challenge', una experiència interactiva per apropar-se a la figura del crac argentí en un espai al costat de la carpa principal del circ.

El Cirque du Soleil, la promotora Popart Music i la discogràfica Sony Music es donen la ma en la producció de Messi 10. Després d'haver retut homenatge a grans artistes de l'entreteniment com els Beatles, Michael Jackson, i també dels colombians Bomba Stereo (primera col·laboració amb Popart Music), la companyia canadenca s'estrena ara en el món de l'esport per «celebrar el llegat de Leo Messi».

«Mai havíem treballat amb una llegenda viva de l'esport», va assegurar ahir Charles Joron, productor executiu del Cirque du Soleil.

A partir de la proposta de Popart Music, l'any 2016, s'ha anat gestant un espectacle que s'estrenarà a Barcelona aquesta tardor, i pel qual s'ha dissenyat una nova carpa més immersiva perquè els 3.000 espectadors que pot acollir visquin de prop la «passió» pel futbol que es vol transmetre.

Degut a les dimensions i característiques del recinte, el circ s'instal·larà en aquesta ocasió al Parc del Fòrum i no a L'Hospitalet com ha fet en les seves darreres visites.

El muntatge de la instal·lació arrencarà al mes d'agost, ha avançat la companyia. Barcelona serà, de fet i per primera vegada, la ciutat on s'estrenarà l'espectacle, i també l'única de l'Estat on es podrà veure.

La companyia oferirà una trentena llarga de funcions, fins al 10 de novembre, i serà l'any 2020 quan girarà arreu, encara sense concreció de dates ni ciutats.

Amb un equip de 46 artistes i una durada de 90 minuts, Messi 10 explica la història d'un jove amb una ambició inesgotable per superar qualsevol obstacle (recreant la trajectòria vital de Messi) fins arribar a ser el millor jugador del món.

Els dos grans eixos del muntatge són, segons ha explicat el seu creador i director Mukhtar O.S Mukhtar, la capacitat de fer «somiar» que comparteixen els seguidors del futbol i els espectadors de circ i, d'altra banda, el procés de creixement personal fins a esdevenir algú «gran» com Messi.