Yuanfan Yang actuarà al cicle Hammerklavier a l'Auditori Viader de Girona

El cicle Hammerklavier torna a l'Auditori Viader de la Casa de Cultura de Girona i arrencarà avui amb un concert de joves talents, principalment de les comarques gironines (1 de febrer), però també acollirà el recital del reconegut pianista i compositor català Albert Guinovart (8 de febrer), el del guanyador de la Roma International Competition Yuanfan Yang (15 de febrer) i la del guardonat del Maria Canals Jorge Nava (22 de febrer).

A banda dels recitals de piano, també hi haurà 2 classes magistrals a càrrec de Carles Lama (2 de febrer) i Albert Guinovart (9 de febrer).

El cicle tindrà lloc amb el suport de la Diputació de Girona, AIE Clásicos en Ruta, la Fundació Alink-Argerich i KNS Classical.

Hammerklavier és un cicle internacional de piano fundat el 2003 pels Artistes Steinway Carles Lama i Sofia Cabruja, membres del reconegut duo de piano a quatre mans Carles & Sofia Piano Duo. El cicle es va interrompre uns anys a Girona però no va perdre la continuïtat a Barcelona.

"Hammerklavier" és la paraula alemanya per a piano (literlament "teclat de martells") i també el nom d'una Sonata de Beethoven, una de les obres més complexes per al piano i els pianistes. Amb la idea de fomentar el vast repertori pianístic, les diferents escoles pianistiques internacionals i dur a terme el repte que això representa, Carles i Sofia van fundar el cicle sota aquest nom tan especial.

El projecte va veure la llum per primera vegada a la ciutat de Girona, el lloc de naixement del duo, però aviat es va estendre a Barcelona. Durant els anys 2005-2010 es va dur a terme a les dues ciutats, amb una bona acceptació per part del públic, que va poder veure com pianistes de diferents llocs del món podien compartir els seus coneixements i talent artístic.

El cicle de concerts permet al públic escoltar els enfocaments més variats de les escoles pianístiques de tot el món, ja que compta amb una gran diversitat de pianistes provinents de països diferents.