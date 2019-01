Macaco, Mishima, Buhos i Pedro Guerra completen l'Strenes

L'aposta de l'Strenes pel transcendent moment de la presentació en públic de l'obra d'art es consolida i ja s'han venut el doble de les entrades anticipades respecte d'altres anys, en la millor arrencada de la història d'un festival que arriba a la setena edició amb més concerts que mai.

El cartell complet de la nova edició del festival, que es farà del 30 de març al 5 de maig a Girona, es va fer públic ahir i incorpora Macaco, Mishima, Pedro Guerra, Doctor Prats i Buhos, entre d'altres, als ja anunciats com la canària Rosana i l'Elèctrica Dharma, entre d'altres.

El ja clàssic inici del concert al terrat de l'Oficina de Turisme de la Rambla serà el 30 de març, com de costum amb un artista sorpresa, per donar pas a un mes llarg d'expressió musical d'artistes emergents com el duo de Blanes Kids From Mars, Eduard Costa (ja escindit d'Els Amics de les Arts com L'últim indi), el nou so de grups incombustibles com la Dharma o un Miquel Abras enfilat al solemne escenari de les escales de la Catedral.

Sense oblidar els caps de cartell ja anunciats com Noa posant veu a músiques de Bach amb producció artística de Quincy Jones, en la primera presentació a Catalunya del nou treball de la israeliana. O el supervendes sorgit d' Operación Triunfo Alfred García, l'estrena absoluta del nou espectacle d'Els Catarres Totes les nostres cançons parlen de tu, o el retorn de Lax'n'Busto amb el seu cantant original, l'aclamat Pemi Fortuny.

Lax'n'Busto és un dels tres artistes que a hores d'ara ja tenen les entrades exhaurides, també Els Catarres i Alfred García. Lax'n'Busto ha obert una segona data.

Dirigit per Xavi Pascual, de Promo Arts Músic, el festival té un pressupost d'uns 500.000 euros, amb un 30% d'aportació institucional, i posa més de 16.000 entrades a la venda, amb altres grans noms com els d'Eagle-Eye Cherry o Andrea Motis amb la seva incursió brasilera.

La batejada com a Festa Major de l'Strenes, que l'any passat va desbordar d'èxit, es repetirà a la plaça de Catalunya i es potenciarà amb la seva fira del voluntariat del dissabte, mentre que els concerts sota el campanar de l'església de Sant Feliu s'han anul·lat, per inaugurar un nou escenari a la pujada de Sant Domènec, davant el bar El Bistrot, amb concerts a les 18 o 19 hores de Donallop, Marcel i Júlia, Toni Beiro i Joan Boada. El magnànim escenari de l'escalinata de la Catedral tindrà tres concerts, entre ells el de clausura: Macaco, Mishima i Miquel Abras.

Els espectacles singulars com el de Gerard Quintana, que proposa a Intocables un recorregut per cançons que han estat prohibides, o la Balkan Paradise Orchestra, una formació «explosiva que ningú no es pot perdre», en paraules de Xavi Pascual, s'afegeixen a la programació.

La directora a Girona dels Serveis Territorials de Cultura, Carme Renedo, va recordar que Catalunya té 365 festivals a l'any, cosa que prova «una vitalitat cultural important».

L'alcalde de Vidreres i diputat provincial Jordi Camps sosté que una de les claus de l'èxit de l'Strenes és que permet després als pobles cridar aquells artistes que més han agradat.

Marta Madrenas, alcaldessa de Girona, afirma haver experimentat a la pròpia pell com «la música eixampla l'ànima» i demana «llibertat artística» per «no haver de dependre de les subvencions».