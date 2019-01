Martel es compromet a treballar per un Teatre Lliure «no personalista»

El nou director del Teatre Lliure, Juan Carlos Martel, es va comprometre ahir a implicar-se a fons en «la refundació del Lliure» i treballar a favor d'«un teatre que no giri artísticament al voltant de la figura de la persona que el dirigeix».

En la presentació del projecte amb el qual ha guanyat el concurs a la direcció del Lliure després de la dimissió de Lluís Pasqual, Martel ha subratllat la seva intenció d'«actualitzar» el Lliure i convertir-lo en «un teatre del segle XXI» que «no només sigui reflex de la societat, sinó també un exemple a seguir».

El nou Lliure «buscarà la màxima paritat en la programació i els equips artístics» i es gestionarà de forma «participativa», gràcies a un sistema de comitès i una reforma dels estatuts que permetrà renovar tots els càrrecs en un termini aproximat de sis anys.

«Jo no soc aquí per fer carrera -ha dit Martel-, per tant el meu principal objectiu no és dirigir les meves pròpies obres al Lliure, sinó transmetre les inquietuds de la societat».

Aquestes inquietuds han de ser el centre sobre el qual pivoti un Teatre Lliure «obert, divers, transversal i transparent», va afegir.

Per aconseguir-ho, el Patronat ja està treballant en la modificació dels estatuts de l'entitat, l'esborrany dels quals estarà enllestit al febrer i que «pot estar aprovat al maig perquè s'apliqui la temporada que ve», segons el president del Patronat, Ramon Gomis.

Aquests estatuts disposaran d'un reglament que «limitarà els mandats i defensarà la paritat», amb un sistema de renovació cada dos anys que permetrà que «en sis anys pràcticament tot el Patronat sigui nou». «En aquesta casa hem rebut molts pals últimament», admet Martel.